Luci è il terzo singolo estratto da Magica Musica, l’album d’esordio di Venerus, il cantautore milanese che si è fatto conoscere nel 2018 grazie al singolo Senza di me, con Gemitaiz e Franco126.

Magica Musica, pubblicato lo scorso febbraio, era stato anticipato dai singoli Canzone per un amico e Ogni pensiero vola.

Dal 13 luglio, è disponibile anche il video ufficiale di Luci, diretto da Venerus, che vede la partecipazione dell’attrice Chabeli Sastre Gonzalez, nota grazie alla serie Baby.

Venerus è attualmente impegnato con il suo tour che, fino alla fine dell’estate, lo vedrà esibirsi nelle seguenti città: Sarzana, La Spezia (20 luglio), Melpignano, Lecce (23 luglio), Minervino Murge, Barletta-Andria-Trani (24 luglio), Marina di Camerota, Salerno (25 luglio), Milano, Castello Sforzesco (29 luglio), Siracusa (1° agosto), Jesolo (6 agosto), Cesena (7 agosto), Maida, Catanzaro (13 agosto), Servigliano, Fermo (25 agosto), Empoli (26 agosto), Galzignano Terme, Padova (27 agosto), Segrate, Milano (1° settembre), Bergamo (3 settembre), Cella Monte, Alessandria (4 settembre), Acquaviva, Siena (8 settembre), e Bologna (12 settembre).

Di seguito, trovate il testo di Luci. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Venerus – Luci: il testo

Le strade non le conto mai

So che vado dove guardi tu

Perché sento che mi vuoi davvero

Ed è proprio quando non ci sei

Che i miei passi suonan come i tuoi

E ti rivivo in questi suoni almeno

Poi mi dici come fai

A fare sempre come vuoi

Guardi le stelle da un pianeta in cui la pioggia va verso su

È questo effetto che mi fai

Che non mi spiego

Hai teso fili che vedevi sul mio corpo solo tu

Io sono le nuvole che il tuo sguardo muove

Mentre giochi su un prato distesa

Ed ho contato ogni lucе che sta al tuo posto, amore

E la notte mi avvolgе leggera.

Sai, quello che fai io lo sento da qui

E quando mi addormento

Sento i tuoi pensieri andare a spasso sul mio corpo

Sai, guardo le nubi per sapere se mi vieni incontro

Perché quando tu mi pensi forte

Ad un tratto sento l’aria che si muove

tutt’attorno.

Se mi pensi forte, io ti sento da qui

Se mi pensi forte, io ti sento da qui

Se mi pensi forte, io ti sento da qui

Se mi pensi forte, io ti sento da qui

Se mi pensi forte, io ti sento da qui

Se mi pensi forte, io ti sento da qui.