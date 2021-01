Ogni pensiero vola è il nuovo singolo di Venerus, il cantautore milanese noto principalmente per il singolo Senza di me, realizzato insieme a Franco126 e Gemitaiz, certificato doppio Disco di Platino.

Ogni pensiero vola è il primo estratto da Magica Musica, album di debutto di Venerus, che sarà disponibile a partire dal prossimo 19 febbraio.

Cantautore ma anche polistrumentista e produttore, Venerus ha collaborato con molti artisti della scena rap italiana: oltre ai già citati Franco126 e Gemitaiz, infatti, troviamo anche Izi, MadMan e Ghali.

Il singolo è co-prodotto da Mace, il produttore milanese che, questa settimana, ha ottenuto il primo posto nella classifica Fimi dei singoli con La canzone nostra, singolo che vede la partecipazione di Salmo e del cantautore Blanco.

Di seguito, trovate il testo di Ogni pensiero vola. Clicca qui per vedere il video.

Venerus – Ogni pensiero vola: il testo

Non puoi sempre fare così

Che poi ti fai male da solo

E non sai mai

qual è il motivo

Ho perso un’altra sonda nel cielo

Cercavo di vedere dall’alto

Dove finisco

quando mi perdo.

Perché niente mi è mai chiaro visto da vicino

Perché forse mi conosci solo tu

Che poi è un attimo che sfugga tutto all’improvviso

Un altro mondo già ci attende un po’ più su.

Cerco nuove strade per uscire da me,

Per superare ogni mio limite

E scoprire un po’ al di fuori che c’è.

Forse è che appartengo a un mondo un po’ magico

Vorrei volare via lontano da qui

E a volte sento tutto attorno un po’ strano

Chissà se qualcun altro è fatto così.

Se chiudi gli occhi, non sei più qui

Scompaiono i confini del corpo

E tutto ciò

che ti circonda

Ricordi quante volte nel cielo

Ci è parso di vedere una luce

Pulsare a tempo

con ogni suono.

Ogni filo d’erba è un mondo visto da vicino

E un giardino è un universo o poco più

In un attimo nascondi il tuo sorriso

E tutto attorno si dipinge un po’ di blu.

Cerco nuove strade per uscire da me,

Per superare ogni mio limite

E scoprire un po’ al di fuori che c’è.

Forse è che appartengo a un mondo un po’ magico

Vorrei volare via lontano da qui

E a volte sento tutto attorno un po’ strano

Chissà se qualcun altro è fatto così.