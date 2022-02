Luchè, Dove Volano le Aquile è il nuovo album

Luchè torna con un nuovo album. Il rapper napoletano, infatti, il prossimo 1° aprile, pubblicherà il suo quinto album di inediti da solista dal titolo Dove Volano le Aquile, già disponibile per quanto riguarda il pre-order e il pre-add.

Dove Volano le Aquile sarà disponibile nei seguenti formati: CD, CD con “diario motivazionale”, doppio Vinile (Bianco, Rosso e Arancione) e Musicassetta. Il Vinile Rosso sarà autografato e sarà disponibile, in edizione limitata, in esclusiva su Amazon. Il CD con “diario motivazionale” (diario scritto dal rapper), invece, sarà disponibile sul sito di Sony Music. Sempre nello store di Sony Music, sarà possibile comprare l’edizione limitata del Vinile Bianco con pastelli da colore con i quali sarà possibile colorare e personalizzare la cover (la copertina migliore realizzata dai fan sarà scelta per una futura ristampa dell’album).

La copertina dell’album è stata condivisa da Luchè, attraverso i suoi canali ufficiali social. Sulla cover, è raffigurata un’aquila in volo su Marte.

Dove Volano le Aquile arriva a quasi quattro anni di distanza dall’ultimo album da solista di Luché, Potere, certificato doppio Disco di Platino, dal quale sono stati estratti i singoli Je ce credevo, Torna da me, Stamm Fort e Parliamo, con i quali il rapper napoletano ha ottenuto altri tre Dischi di Platino e un Disco d’Oro. La riedizione dell’album, Potere – Il giorno dopo, ha raggiunto la prima posizione nella classifica FIMI degli album più venduti in Italia.

Nel corso dell’ultimo anno, Luché ha collaborato con Noyz Narcos (per la canzone Cry Later, contenuta in Virus), Sick Luke (per il brano Temporale, presente nell’album X2), Rocco Hunt (per la canzone Regole da infrangere, contenuta nell’album Rivoluzione), CoCo (per il singolo Topless) e con i Sottotono (per Tranquillo 2021, contenuto in Originali).