La scaletta di Diana Krall al Lucca Summer Festival 2024: si inizia con “Almost Like Being in Love”

Appuntamento stasera in Piazza Napoleone al “Lucca Summer Festival” con il concerto di Diana Krall, una delle artiste più celebri del jazz contemporaneo in grado di affascinare il pubblico di tutto il mondo con la sua voce vellutata e la sua abilità straordinaria al pianoforte.

Nata a Nanaimo, Canada, nel 1964, Krall ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di quattro anni, sviluppando presto una passione per il jazz grazie all’influenza dei genitori, entrambi musicisti dilettanti. La sua carriera è decollata negli anni ’90, consolidandosi con una serie di album acclamati dalla critica e un seguito devoto di fan.

Musicalmente, Diana Krall è nota per la sua capacità di fondere l’eleganza del jazz classico con tocchi di bossa nova, pop e blues. Questo stile unico è evidente in brani come “Almost Like Being in Love“, dove la sua interpretazione riesce a trasmettere una gioia contagiosa e una profondità emotiva rara. La sua voce calda e sensuale, combinata con una tecnica pianistica impeccabile, crea un’esperienza sonora coinvolgente e sofisticata.

Nel corso della sua carriera, Krall ha collaborato con numerosi artisti di spicco, tra cui Tony Bennett, Ray Charles e Paul McCartney, dimostrando la sua versatilità e il suo talento straordinario. I suoi album, tra cui “The Look of Love“, “When I Look in Your Eyes” e “Live in Paris“, hanno venduto milioni di copie e hanno ricevuto numerosi premi, inclusi diversi Grammy.

“Almost Like Being in Love” è un perfetto esempio del talento di Krall nel reinterpretare i classici del Great American Songbook. Originariamente scritta da Frederick Loewe e Alan Jay Lerner per il musical “Brigadoon”, questa canzone è stata rivisitata da Krall con un arrangiamento fresco e raffinato, che mette in luce le sue doti vocali e pianistiche. La sua versione di questo brano trasforma una melodia già amata in un capolavoro moderno, che continua a risuonare con il pubblico di oggi.

La scaletta di Diana Krall in concerto al Lucca Summer Festival 2024

Almost Like Being in Love

All or Nothing at All (Jimmy Dorsey and His Orchestra cover)

I’ve Got You Under My Skin (Cole Porter cover)

The Girl in the Other Room

Let’s Face the Music and Dance (Irving Berlin cover)

Mr. Soul (Buffalo Springfield cover)

Abandoned Masquerade

Just You, Just Me (Jesse Greer cover)

A Case of You (Joni Mitchell cover)

Isn’t This a Lovely Day? (Irving Berlin cover)

The Look of Love (Burt Bacharach cover)

Lost Mind (Percy Mayfield cover)

Do Nothin’ Till You Hear From Me (Duke Ellington cover)

Devil May Care (Bob Dorough cover)

Here Lies Love

Take It With Me (Tom Waits cover)

How Deep Is the Ocean (How High Is the Sky)

Il concerto inizierò alle 21.30.

