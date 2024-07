Terza data italiana per i Coldplay lunedì 15 luglio 2024: la scaletta del concerto, orario, come arrivare allo Stadio Olimpico

Terza data stasera allo Stadio Olimpico a Roma per i Coldplay. La band ha conquistato tutti sold out nelle loro quattro tappe italiane del “Music of the Spheres World Tour”. A seguire tutte le informazioni, dalla scaletta delle canzoni, agli orari e come arrivare in auto e con i mezzi.

Orari Coldplay allo Stadio Olimpico a Roma

Orari

Apertura porte

17:30

Rose Villain

19:15

Janelle Monae

20:15

Coldplay

21:30

La scaletta dei Coldplay allo Stadio Olimpico a Roma

Music of the spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Songbook

Orphans

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

The lightclub iv

Infinity Sign

Sjlt

Breakaway

My Universe

A Sky Full of Stars

Sunrise

Sparks

The Jumbotron Song

Fix You

Good feelings

feelslikeimfallinginlove

Il concerto della band inizierà alle 21.30.

Come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma

Ecco, come riportato anche da Ticketone, le indicazioni su come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma.

Metropolitana

Linea A – fermata Ottaviano, proseguire con autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Linea A – fermata Flaminio, da qui prendere il tram 2 e scendere al capolinea di Piazza Mancini.

In treno

Dalla Stazione Termini prendere poi la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Dalla Stazione Tiburtina, la Metropolitana linea B direzione Laurentina fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Dalla Stazione Ostiense salire sulla Metropolitana B (a Piramide) direzione Rebibbia fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini (fermata Ottaviano) e da qui prendere l’autobus N° 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

In aereo

Arrivando all’Aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino (40 km di distanza): prendere i treni per Termini, Ostiense, Tiburtina e da qui seguire le indicazioni precedenti.

Infine, se si arriva con l’auto, dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) indirizzarsi verso l’uscita N° 6 Flaminia e seguire le indicazioni per lo Stadio – Foro Italico.

Dall’autostrada A1 (Milano-Bologna-Firenze): raggiungi il G.R.A. in direzione Flaminia e segui le indicazioni per lo Stadio.

Dall’autostrada A24-A25 (Pescara-Teramo-L’Aquila): raggiungi il G.R.A. in direzione A1.

Dall’autostrada A2 (Napoli): raggiungi il G.R.A. direzione A1.