Dopo la tappa in Sala Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica a Roma di martedì 12 marzo 2023, stasera LP si esibirà all’Alcatraz di Milano con una nuova data del suo “Love Lines” tour. Secondo e ultimo appuntamento in Italia per ascoltare live la cantautrice che, sul palco, interpreterà i pezzi più noti del suo repertorio e i brani più recenti tratti dal suo disco “Love Lines”. A seguire la scaletta delle canzoni, orario e come arrivare all’Alcatraz di Milano.

LP a Milano, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta delle canzoni di LP in concerto mercoledì 13 marzo 2024 all’Alcatraz di Milano. Il live inizierà alle 21.

Golden

Love song

Burn It Down

Everybody’s Falling in Love

When We’re High

Mean Streak

Fighter

Hold The Light

One Like You

Girls Go Wild

Lost on You

Blow

Tightrope

Tears in Time

Dayglow

A Woman Is Sacred

Love Lines

Long Goodbye

Hola

One Last Time

Biglietti per il concerto di LP all’Alcatraz di Milano

Sono ancora disponibili biglietti per la seconda e ultima data di LP in concerto all’Alcatraz di Milano, mercoledì 13 marzo 2024. Il biglietto costa 36,80 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi