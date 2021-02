Taylor Swift ha annunciato di aver nuovamente registrato -in versioni diverse- il suo album “Fearless” e, per promuovere il progetto, ha rilasciato il primo brano, Love Story (Taylor’s Version).

Come si sta comportando a livello di vendite il pezzo, nelle prime 24 ore? Ve lo diciamo noi.

Il pezzo – che non è stato promosso attivamente inviato alle stazioni radio – ha avuto un’infarinatura di trasmissione in onda nel suo primo giorno di uscita. E la canzone, rilasciata il 12 febbraio, ha raggiunto 10.000 download negli Stati Uniti, in quelle 24 ore, secondo i rapporti iniziali di MRC Data.

Bene? Male? Ecco un confronto che può evidenziare l’ottimo riscontro. Nella settimana terminata il 4 febbraio, solo tre canzoni hanno venduto più di 10.000 unità nell’intera settimana negli Stati Uniti: Fake Woke di Tom MacDonald (14.000), “Dynamite” dei BTS (13.000) e “Drivers License” di Olivia Rodrigo ( 13.000).

L’11 febbraio 2021 la Swift ha annunciato di aver ri-registrato il suo disco del 2008 Fearless, come Fearless (Taylor’s Version), e che il singolo principale aggiornato, “Love Story (Taylor’s Version)”, sarebbe stato reso disponibile poche ore dopo, quella notte. Fearless è diventato il primo album di Swift numero 1 nella Billboard 200, mentre “Love Story” è stato il suo secondo ingresso nella top 10 di Billboard Hot 100.

E la versione originale dTayli Love Story? Mossi dalla curiosità, è stata scaricata con 200 download, negli Stati Uniti, il 12 febbraio. Fino al 4 febbraio, l’originale “Love Story” aveva venduto 6,13 milioni di download solamente in America.

Inoltre, visto la registrazione diversa sia per il singolo che per l’intero album, Fearless (Taylor’s Version) e “Love Story (Taylor’s Version)” verranno classificati separatamente rispetto alle registrazioni originali del 2008 di Swift dell’album e della canzone.

La cantante lo aveva promesso, nei mesi scorsi, che avrebbe iniziato a registrare nuovamente i suoi vecchi dischi dopo la diatriba con la sua vecchia casa discografica e Scooter Braun. E così è stato: Fearless (Taylor’s Version) è solo l’inizio…