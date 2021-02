Love Story (Taylor’s Version) è realtà. Nelle scorse ore era uscito il rumor di una rivisitazione della hit di Taylor Swift, incisa nuovamente da lei in una versione diversa. E così è stato ufficializzato dalla stessa cantante che ha, inoltre, annunciato la pubblicazione dell’intero album “Fearless (Taylor’s version)” a partire dal 9 aprile prossimo.

Love Story (Taylor’s version) uscirà fra poche ore, a mezzanotte del 12 febbraio 2021 e sarà in parte diversa dalla celebre hit della stessa Swift.

Questa mossa vede la Swift riprendere il controllo della sua musica dopo che il manager musicale Scooter Braun e la sua holding di media, Ithaca Holdings LLC, hanno acquisito la vecchia etichetta di Swift, Big Machine Label Group, nel giugno 2019. La storia è tornata sui titoli dei giornali a novembre. dopo che Swift ha confermato che la proprietà del suo catalogo posteriore era cambiata di nuovo di mano per la seconda volta in due anni.

“Love Story (Taylor’s Version)” arriva in tempo per il fine settimana di San Valentino ed è stato anticipato per la prima volta da uno snippet utilizzato in un annuncio per il sito di incontri Match, realizzato da Ryan Reynolds. La “versione completa di Taylor” conterrà 26 tracce in totale, incluse sei canzoni inedite dal caveau che furono scritte durante l’era in cui Swift aveva un’età compresa tra i 16 ei 18 anni.

I fan accaniti hanno notato che una dichiarazione di Swift contiene lettere maiuscole che recitano “9 aprile”, portando molti a credere che questa sia la data di uscita del nuovo disco.

La versione originale di Love Story è uscita per la prima volta nel settembre 2008 per anticipare, anche in quel caso, la pubblicazione dell’album “Fearless”. E’ stato un boom nella categoria country e ha conquistato la top 5 della Billboard Hot 100 ai tempi del rilascio.

Nel 2015 aveva venduto più di 8 milioni di copie solo negli Stati Uniti.