Love me more è il nuovo singolo di Sam Smith che anticipa il rilascio del suo prossimo disco di inediti, in uscita entro la fine del 2022.

Love me more, Significato canzone

Love me more è un brano incentrato sull’invito ad amarsi e a non essere più i primi nemici di noi stessi. Lo stesso Sam Smith ha spiegato:

“Ho scritto questa canzone per chiunque si senta diverso, per chiunque debba impedirsi ogni giorno di dire cose scortesi a se stesso, nella propria testa, tutto il tempo. Mi sono sentito così per molto tempo e lentamente sto imparando a essere gentile con me stesso. Volevo condividerlo perché l’ho catturato in questa canzone. Negli ultimi due anni, la musica è stata la mia terapia più che mai. Quindi spero che questa canzone possa essere vostra amica”.

Love me more, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Love me more”, brano che anticipa l’uscita del disco di inediti previsto entro la fine dell’anno.

Sam Smith, Love me more, Testo canzone

Have you ever felt like being somebody else?

Feeling like the mirror isn’t good for your health?

Every day, I’m trying not to hate myself

But lately, it’s not hurtin’ like it did before

Maybe I am learning how to love me more

It used to burn

Every insult, every word

But it helped me learn (Yeah)

Self-worth I had to earn

So I tried every night

To sit with sorrow

And eventually, it set me free

Have you ever felt like being somebody else?

Feeling like the mirror isn’t good for your health?

Every day, I’m trying not to hate myself

But lately, it’s not hurtin’ like it did before

Maybe I am learning how to love me more

Just a little bit, love me more

Just a little bit, love me more

Oh, no, love me more

Just a little bit, love me more

I used to cry (Oh, yeah), myself to sleep at night

I’d blame the sky when the mess was in my mind

I couldn’t see, I couldn’t breathe (Yeah)

So I sat with sorrow

And eventually, it set me free (Oh, no)

Have you ever felt like being somebody else?

Feeling like that mirror isn’t good for your health?

(If you have, let me hear you right now)

Every day, I’m tryin’ not to hate myself (Hey, yeah)

But lately, it’s not hurtin’ like it did before (Sweet child, oh)

Maybe I am learning how to love me more

Just a little bit (Love me more)

Just a little bit (Love me more)

I’m gonna try to (Love me more)

With a little bit of love, oh (Love me more, yeah)

Love me more (Oh)

Love me more (Just a little bit)

Love me more (Love me more)

Love me more

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh)

(Gonna love me more) Gonna love me more

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh) Yeah, yeah, yeah, yeah

(Gonna love me more)

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh)

(Gonna love me more)

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh)

Oh, I’m gonna love me more

Sam Smith, Love me more, Traduzione canzone

Ti sei mai sentito come qualcun altro?

Hai la sensazione che lo specchio non faccia bene alla tua salute?

Ogni giorno cerco di non odiarmi

Ma ultimamente, non fa male come prima

Forse sto imparando ad amarmi di più

Era solito bruciare

Ogni insulto, ogni parola

Ma mi ha aiutato a imparare (Sì)

Un’autostima che dovevo guadagnare

Quindi ho provato tutte le sere

A sedermi con dolore

E alla fine, mi ha liberato

Ti sei mai sentito come qualcun altro?

Hai la sensazione che lo specchio non faccia bene alla salute?

Ogni giorno cerco di non odiarmi

Ma ultimamente, non fa male come prima

Forse sto imparando ad amarmi di più

Solo un po’, ad amarmi di più

Solo un po’, ad amarmi di più

Oh, no, ad amarmi di più

Solo un po’, ad amarmi di più

Piangevo (Oh, sì), me stesso per dormire la notte

Davo la colpa al cielo quando il casino era nella mia mente

Non riuscivo a vedere, non riuscivo a respirare (Sì)

Così mi sono seduto con dolore

E alla fine, mi ha liberato (Oh, no)

Ti sei mai sentito come qualcun altro?

Hai la sensazione che lo specchio non faccia bene alla salute?

Ogni giorno cerco di non odiarmi

Ma ultimamente, non fa male come prima

Forse sto imparando ad amarmi di più

Solo un po’, ad amarmi di più

Solo un po’, ad amarmi di più

Oh, no, ad amarmi di più

Solo un po’, ad amarmi di più

Solo un po’, ad amarmi di più

Solo un po’, ad amarmi di più

Oh, no, ad amarmi di più

Solo un po’, ad amarmi di più

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh)

(Mi amerò di più)

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh) Sì, sì, sì, sì

(Mi amerò di più)

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh)

(Mi amerai di più)

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh)

Oh, mi amerò di più