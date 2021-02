Lous and the Yakuza è la cantante e modella belga di origini congolesi che, nel nostro paese, ha ottenuto successo soprattutto con il singolo Dilemme, certificato Disco di Platino, e che vedremo anche al Festival di Sanremo 2021, in duetto con Gaia, durante la serata dedicata alla Canzone d’Autore.

Dal 26 febbraio, è disponibile il singolo Je ne sais pas che vede la collaborazione tra Lous and the Yakuza con Sfera Ebbasta e il producer Shablo.

Je ne sais pas è il primo singolo inedito di Lous and the Yakuza dopo la pubblicazione dell’album Gore, avvenuta lo scorso ottobre, album nel quale sono presenti tutti i singoli pubblicati precedentemente dall’artista belga: Dilemme, Tout est gore, Solo, Bon acteur e Amigo.

All’edizione francese di Vanity Fair, Lous and the Yakuza ha dichiarato di ispirarsi, tra i vari artisti che ha citato, anche alla nostra Loredana Bertè. Il singolo Dilemme, inoltre, è stato remixato anche da Tha Supreme e Mara Sattei.

Per quanto riguarda Sfera Ebbasta, invece, dopo il successo dell’album Famoso, tuttora ai primi posti della classifica Fimi, il rapper di Cinisello Balsamo ha pubblicato il remix del singolo Tik Tok che vede la partecipazione, oltre che Marracash e Guè Pequeno, anche di Paky e Geolier.

Di seguito, trovate il testo di Je ne sais pas. Cliccando qui, potete ascoltare il singolo.

Lous and the Yakuza, Sfera Ebbasta, Shablo – Je ne sais pas: il testo

J’crois plus en rien

J’sens plus le bien

J’avance mais j’sais pas si je verrai demain

Reality show, parla di noi

Quelli come me, quelli come te

Je peux pas y croire

C’est peut-être ça la vie d’rêve

Moi qui rêvait d’gloire

J’ai perdu espoir

Non ci credono

Euro nei sogni miei

Chiedi come si fa

Giuro, je ne sais pas.

Jamais faire de faux pas

Du diable t’es l’avocat

Quand combat la rive

Car en force c’est l’cœur d’un soldat

J’еn deviens malade

Plus d’еnnuis, d’ennemis que de camarades

C’est l’Battle Royale,

J’suis passée par là

Marre de broyer du noir dans l’espoir

D’voir ma terre natale.

J’crois plus en rien

J’sens plus le bien

J’avance mais j’sais pas si je verrai demain

Reality show, parla di noi

Quelli come me, quelli come te

Je peux pas y croire

C’est peut-être ça la vie d’rêve

Moi qui rêvait d’gloire

J’ai perdu espoir

Non ci credono

Euro nei sogni miei

Chiedi come si fa

Giuro, je ne sais pas.

Non perdo mai, il diavolo chiama per portare guai

Paff paff, fumo sul divano con lei

Culo come le modelle di Yamamay

Quante volte ho detto, non va come vorrei

A volte vinci, a volte perdi, a volte sbagli

A volte vivi, a volte muori, a volte vivi la vita degli altri

Piccoli drammi fanno diventare questi grandi bastardi

Fanno andare svelte quelle scarpe e quei passi

Non ci pensavamo manco a fare i cantanti

Però pensavamo a come fare i contanti

Auto sportiva per scappare via

Loghi sopra la mia sciarpa e la cinta

Non ci parliamo con la polizia

No, no, no, no

Io non lo so

Oggi mi sento solo

Anche in mezzo a ‘sti nomi sull’iPhone

Non chiamerò

Mo’ son loro che richiaman me

Sì, che richiaman me.

J’crois plus en rien

J’sens plus le bien

J’avance mais j’sais pas si je verrai demain

Reality show, parla di noi

Quelli come me, quelli come te

Je peux pas y croire

C’est peut-être ça la vie d’rêve

Moi qui rêvait d’gloire

J’ai perdu espoir

Non ci credono

Euro nei sogni miei

Chiedi come si fa

Giuro, je ne sais pas.