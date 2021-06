“Lost Cause” è il quarto singolo estratto dall’album di Billie Eilish, Happier Than Ever. La canzone esce oggi, 2 giugno 2021, insieme al rispettivo video musicale. L’annuncio è stato fatto ieri, 1 giugno 2021, dopo che i fan avevano predetto il titolo del prossimo brano quando Eilish ha pubblicato un selfie sul suo account Instagram con la didascalia “nothing but a lost cause”.

La canzone è preceduta da “Your Power”, “Therefore I Am” e “my future”.

Qui sotto l’anteprima del brano, disponibile nella giornata di oggi.

Il nuovo disco uscirà il 30 luglio 2021.

IL MIO NUOVO ALBUM “Happier Than Ever” ESCE IL 30 LUGLIO! questa è la mia cosa preferita che abbia mai creato e sono così eccitata, nervosa e DESIDEROSA che voi lo ascoltiate. Non posso nemmeno dirtelo. non ho mai sentito così tanto amore per un progetto quanto per questo. spero che tu senta quello che provo io.

A dicembre 2020 aveva dichiarato, parlando del suo progetto futuro:

“Penso che Finneas ed io siamo davvero entrati nel ritmo. Lo facciamo così velocemente. C’è stato un periodo di tempo, un mese fa o qualcosa del genere, stavamo semplicemente mandando messaggi all’etichetta del tipo, ‘Canzone fatta, un’altra canzone fatta, un’altra canzone fatta.’ Quindi, sono molto più brava. Lo adoro molto di più. In realtà mi diverto davvero ora e mi sento come se fossi abbastanza brava adesso (…) Un mese in quarantena ed eravamo completamente privi di ispirazione. “Mia madre ci ha detto tipo, ‘E se voi ragazzi faceste un programma? Proprio come tre giorni alla settimana, assicurandoti di avere tempo da dedicare per poter lavorare “. “E lo abbiamo fatto, e il primo giorno abbiamo scritto “My future”. Il primo giorno. Abbiamo fatto più di quanto abbiamo mai fatto in un periodo normale “.