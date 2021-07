Loredana Bertè ha dovuto procrastinare l’inizio del suo tour estivo Figlia Di… Summer Tour 2021 a causa di un intervento chirurgico al quale si sottoporrà presto.

Lo staff della cantante ha annunciato che l’operazione cadrà a ridosso di quella che avrebbe dovuto essere la prima data del tour, il 23 luglio a Cervignano del Friuli, provincia di Udine. Il concerto, quindi, è stato rinviato, precisamente al prossimo 13 agosto, con i biglietti già acquistati che saranno validi per la nuova data (da lunedì 19 fino a venerdì 23 luglio 2021, sarà possibile chiedere anche il rimborso).

Stando al post pubblicato su Instagram, i problemi di salute di Loredana Bertè, fortunatamente, non sono gravi. Dopo l’operazione, però, la cantante dovrà osservare un periodo di riposo assoluto:

Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto. State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!

Il tour Figlia Di… Summer Tour 2021, quindi, inizierà direttamente con la seconda data, il 30 luglio all’Arena Rendano di Cosenza.

Le altre tappe sono le seguenti: il 7 agosto a Catania (Villa Bellini), il 13 agosto, come già scritto in precedenza, a Cervignano del Friuli, Udine (Parco Europa), il 18 agosto a Genova (Arena del Mare), il 23 agosto a Follonica, Grosseto (Parco Centrale), il 27 agosto a Este, Padova (Arena Castello Carrarese), il 5 settembre a Todi, Perugia (Piazza del Popolo, Todi Festival), l’8 settembre a Pisa (Piazza dei Cavalieri) e il 18 settembre a Locarno, in Svizzera (Palazzetto Fevi).

Il calendario è in aggiornamento.

Loredana Bertè è reduce dalla pubblicazione del singolo Che sogno incredibile, in duetto con Emma Marrone.