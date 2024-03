Il concerto di Loredana Bertè annullato a Roma per motivi di salute verrà recuperato il 15 maggio 2024 sempre al Teatro Brancaccio

Previsto l’11 marzo scorso, il concerto di Loredana Bertè al Teatro Brancaccio a Roma è stato rinviato al 15 maggio 2024. Poche ore prima dell’atteso live, è arrivata la notizia del concerto posticipato per motivi di salute. La cantante, infatti, non si era sentita bene e le erano stati consigliati accertamenti più specifici. Da qui la decisione di annullare la data nella Capitale. Ecco il messaggio ufficiale su Instagram:

‼️DATA DI ROMA POSTICIPATA‼️ Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena. Vi daremo notizie a breve. Era già a Roma da ieri e non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data sempre al Teatro Brancaccio il 15 MAGGIO 2024. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data.

Fra due mesi circa, quindi, coloro che avevano acquistato il biglietto per Roma potranno usufruire dello stesso per il 15 maggio prossimo, sempre al Teatro Brancaccio.

Queste le prossime tappe previste nel calendario della cantante: 15 marzo Varese, Teatro di Varese; 19 marzo Torino, Teatro Colosseo; 23 marzo Brescia, Teatro Display; 3 aprile Trieste, Teatro Rossetti; 12 aprile Cremona, Teatro Ponchielli; 18 aprile Bari, Teatro Team; 23 aprile Parma, Teatro Regio e 4 maggio Portorose (Slovenia), Auditorio Portorose.

Loredana Bertè arriva dalla gara del Festival di Sanremo 2024 che l’ha vista ottenere il Premio Della Critica Mia Martini grazie alla canzone “Pazza”, apprezzata da pubblico e critica. Ha anche tentato la strada di “Una voce per San Marino” per poter partecipare all’Eurivision Song Contest ma non è riuscita a conquistare la vetta, classificandosi al secondo posto. Un vero peccato.

Dopo il Festival, ha pubblicato un’antologia dei suoi successi, Ribelle, che racchiudono la straordinaria carriera dell’artista, tra best of e duetti imperdibili. Ovviamente incluso il pezzo sanremese.