Loredana Bertè è stata ospite di Che tempo che fa nella puntata di domenica 3 marzo 2024. Dopo aver cantato il brano sanremese, Pazza, è stata al centro di un’intervista di Fabio Fazio. “Quanto tempo ci vuole per fare pace con se stessi?” gli ha chiesto il conduttore, parlando del suo pezzo.

“Una vita e non è detto che ci si riesca. Mi sono odiata abbastanza, l’ho anche scritto nel testo. E’ sempre stato come andare sulle montagne russe. Mi voglio un po’ più bene, un pochino di più. Ho scoperto negli ultimi anni l’amore che ha il pubblico per me e io per loro. Se non ci foste voi, grazie di esistere, come dice un amico mio a Roma (ndr, Renato Zero)”

Ragazzo mio di Luigi Tenco l’ha portata nella serata cover e l’aveva già incisa in passato

“Anche i famigliari di Tenco si sono fatti vivi durante Sanremo, mi ha fatto un gran piacere”.

Ribelle è un greatest hits dei suoi più grandi successi per i 50 anni di carriera. Non è potuta andare, però, all’Eurovision, non avendo vinto né Sanremo né Una voce per San Marino:

“Era il mio obiettivo primario, il cerchio che si chiude. Il Re prima mi chiama a cantare in giarrettiere e non mi danno in tempo per cambiarmi. Sono andato così dal Re Gustavo. Lui mi ha guardato, gli altri mi hanno rotto un po’ le scatole. Non ho avuto tempo quindi sono andata così com’ero”

Loredana Bertè ha confermato che quello del 2024 potrebbe essere stato il suo ultimo Festival di Sanremo:

“Per noi “boomer” è un po’ stressante. Quando sono lì mi dico “Canto al Gay Village, non sono a Sanremo, non sono a Sanremo…” I giovani, invece, sono più sciolti e a loro agio”

“Sono una combattente, combatto con me stessa, il peggior nemico e il miglior amico di me stessa sono io” ricorda Loredana.