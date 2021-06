Lorde ha svelato data e tracklist del suo nuovo album, Solar Power, disponibile a partire dal prossimo 20 agosto.

“Il disco è una celebrazione del mondo naturale, un tentativo di immortalare i sentimenti profondi e trascendenti che provo quando sono all’aperto. In tempi di angoscia, dolore, amore profondo o confusione, guardo al mondo della natura per le risposte”, ha detto Lorde in una dichiarazione lunedì in merito al seguito di “Melodramma”, uscito 4 anni fa, nel 2017. E ha aggiunto:

“Ho imparato a espirare e a sintonizzarmi. Questo è quello che è successo.”

In occasione del rilascio del suo nuovo lavoro di inediti, anticipato proprio dall’omonimo Solar Power, Lorde ha deciso che non verrà distribuita una versione fisica dell’album.

I fan potranno acquistare una “alternativa ecologica e lungimirante al CD” chiamata “Music Box“, che secondo lei parla della “natura in evoluzione di un album moderno”. Cosa conterrà? La scatola biodegradabile al 100% includerà contenuti visivi esclusivi, note scritte a mano, foto e una scheda di download per il nuovo album per “onorare il mondo naturale”, secondo quanto raccontato dal comunicato stampa.

“Non volevo fare qualcosa che sarebbe finito in una discarica in 2 anni, ma più di questo, volevo fare qualcosa che simboleggiasse il mio impegno a porre domande ai nostri sistemi e a creare cose con intenzione e sensibilità”

Ci sarà solo una versione fisica del disco e sarà quella in vinile. Sarà, sempre in base a quanto anticipato dalla mail spedita ai fan dalla stessa cantante, di un “bellissimo vinile standard con un disco azzurro cielo” o “un vinile deluxe molto disponibile solo sul mio sito con il poster pieghevole gigante”.

Qui sotto la tracklist di Solar Power con 12 canzoni inedite.

1. The Path

2. Solar Power

3. California

4. Stoned in the Nail Salon

5. Fallen Fruit

6. Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)

7. The Man with An Axe

8. Dominoes

9. Big Star

10. Leader of a New Regime

11. Mood Ring

12. Oceanic Feeling