“Solar Power” è il primo singolo e la title track del terzo album in studio di Lorde. La canzone presenta Lorde che canta della natura e dell’aria aperta per sfuggire allo stress della vita quotidiana.

L’opera d’arte di “Solar Power” è stata rivelata attraverso il sito Web di Lorde il 7 giugno 2021, con la seguente didascalia: “ARRIVARE NEL 2021… LA PAZIENZA È UNA VIRTU‘”, che sembra indicare come i dettagli del rilascio siano trapelati su Twitter poco prima dell’annuncio.

Il 10 giugno 2021, è stato riferito che il singolo è stato brevemente disponibile sui servizi di streaming tra cui Apple Music, YouTube e Tidal 6 ore prima dell’uscita programmata, ed è stato rapidamente rimosso dopo che l’errore è stato individuato. La canzone è apparsa in parte anche sulla piattaforma di social media TikTok. Successivamente è stato rilasciato su tutte le piattaforme, in coincidenza con l’eclissi solare.

Qui potete vedere il video ufficiale, a seguire testo e traduzione della canzone che segna il ritorno di Lorde e serve da apripista per il suo prossimo disco di inediti.

[Verse 1]

I hate the winter, can’t stand the cold

I tend to cancel all the plans (So sorry, I can’t make it)

But when the heat comes, something takes a hold

Can I kick it? Yeah, I can

[Pre-Chorus]

My cheeks in high colour, overripe peaches

No shirt, no shoes, only my features

My boy behind me, he’s taking pictures

Lead the boys and girls onto the beaches

Come one, come all, I’ll tell you my secrets

I’m kinda like a prettier Jesus

[Chorus]

Forget all of thе tears that you’ve cried

It’s ovеr (Over, over, over)

It’s a new state of mind

Are you coming, my baby?

[Verse 2]

Acid green, aquamarine

The girls are dancing in the sand

And I throw my cellular device in the water

Can you reach me? No, you can’t (Aha)

[Pre-Chorus]

My cheeks in high colour, overripe peaches

No shirt, no shoes, only my features

My boy behind me, he’s taking pictures (He’s taking pictures)

Lead the boys and girls onto the beaches

Come one, come all, I’ll tell you my secrets

I’m kinda like a prettier Jesus

[Chorus]

Turn it on in a new kind of bright

It’s solar (Solar, solar, solar)

Come on and let the bliss begin

Blink three times when you feel it kicking in

[Outro]

That solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Odio l’inverno, non sopporto il freddo

Tendo a cancellare tutti i piani (Mi dispiace, non posso farcela)

Ma quando arriva il caldo, qualcosa prende piede

Posso calciarlo? Sì, posso

Le mie guance colorate, pesche troppo mature

Niente maglietta, niente scarpe, solo i miei lineamenti

Il mio ragazzo dietro di me, sta scattando foto

Conduci i ragazzi e le ragazze sulle spiagge

Vieni uno, vieni tutti, ti dirò i miei segreti

Sono un po’ come un Gesù più carino

Dimentica tutte le lacrime che hai pianto

È finita (finita, finita, finita)

È un nuovo stato d’animo

Vieni, piccolo mia?

Verde acido, acquamarina

Le ragazze stanno ballando nella sabbia

E butto il mio cellulare in acqua

Puoi raggiungermi? No, non puoi (Aha)

Le mie guance colorate, pesche troppo mature

Niente maglietta, niente scarpe, solo i miei lineamenti

Il mio ragazzo dietro di me, sta scattando foto

Conduci i ragazzi e le ragazze sulle spiagge

Vieni uno, vieni tutti, ti dirò i miei segreti

Sono un po’ come un Gesù più carino

Accendilo in un nuovo tipo di brillante

È solare (solare, solare, solare)

Vieni e lascia che la felicità abbia inizio

Batti le palpebre tre volte quando lo senti entrare in azione

Quel potere solare-olare-olare

Energia solare-olare-olare

Energia solare-olare-olare

Energia solare-olare-olare

Energia solare-olare-olare

Energia solare-olare-olare