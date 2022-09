Loop (scritto l%p, ndr) è il titolo del brano di Thasup presente nel suo nuovo disco, Carattere speciale (“[email protected]++ere [email protected]”) che vede il featuring di Mara Sattei, sorella del rapper e producer. Per la cantante un secondo pezzo importante dopo il boom ottenuto nell’estate 2022 con la hit tormentone “La dolce vita”, incisa insieme a Fedez e Tananai.

Qui sotto, a seguire, potete ascoltare la canzone e leggere il testo del brano.

Loop, Significato canzone, ascolta il brano

Nella canzone di Thasup e Mara Sattei, Loop, si parla degli errori commessi che si pagano e di come, comunque, la natura porti a commettere nuovamente sbagli, in un loop continuo. Si diventa sempre più forti, col passare del tempo, abbracciando le proprie insicurezze e i propri sbagli.

Qui sotto potete ascoltare la canzone in streaming di Thasup e Mara Sattei:

Thasup feat. Mara Sattei, Loop, Testo canzone

Mica piango, fallo tu, yeah

Se sbaglio, pago, ma lo rifaccio a loop

Quando svago, so che sbaglio

Pardon, chiedo scusa

Ma, se cado, mi alzo e guardo dall’alto chi mi usa (Dall’alto chi mi u-)

Mica piango, fallo tu, yeah

Se sbaglio, pago, ma lo rifaccio a loop

Quando svago, so che sbaglio

Pardon, chiedo scusa

Ma, se cado, mi alzo e guardo dall’alto chi mi usa (Dall’alto chi mi u-)

Mica piango, fallo tu, yeah

Se, sbaglio, pago, ma lo rifaccio a loop

Dico sincera

Mille sottili tormenti in platea (Eh)

Che odio ‘sta scena

Quando un tuo limite pare mi crea (Yeh-eh)

È fitta sui monti

Nave in soffitti di un’altra atmosfera

Argini inutili e riempiamo stanze (Eh)

Quando mi fissi, io immersa in apnea

Pensa che strano, sì, quando rischio (Oh)

Gli occhi miei un faro che acceca il tramo’ (Oh)

Dentro una mano l’amore che ho (Oh)

Fissiamo chiaro dentro il tornado (Oh)

Scegli qualе parte prendo

Io convivo con l’amaro in bocca, mischio e pеnso

Sciocco tutto il mio dolore che bussa sul ciglio

E io spesso zitta e sola mentre gli sto aprendo, ehi

Guardo dritto e lo patisco

Mille fasi in tasti, è un click, no

L’ho descritto

Siamo in acquario in vista e un mare finto

Come se cercassi luce in un abisso

Connessi in intermittenza e aspetto un intro

Cose che alla mente mie sembrano un circo

E scegli di farmi male e io mi fermo

Come se cercassi amore e poi lo disfo

Quando svago, so che sbaglio

Pardon, chiedo scusa

Ma, se cado, mi alzo e guardo dall’alto chi mi usa (Dall’alto chi mi u-)

Mica piango, fallo tu, yeah (Oh)

Se sbaglio, pago, ma lo rifaccio a loop

Quando svago, so che sbaglio

Pardon, chiedo scusa

Ma, se cado, mi alzo e guardo dall’alto chi mi usa (Dall’alto chi mi u-)

Mica piango, fallo tu, yeah

Se sbaglio, pago, ma lo rifaccio a loop

Giù nel loop dove tutto cambia ma in parte

Tu sei più qui, giuro, ma sembri distante (Yeah, yeah, yeah)

Non son come gli infami che pensan ad altre , yeah

Nel cuore c’ho lame che sembrano infrante

Chiudo i cellphones

Che tanto non servono, no, no

Dici peggio che così mi perdo, ma no, no

Io me stesso l’ho trovato immerso nel buio

Tra chi ha chiesto e chi non se l’è chiesto, oh-oh

Oh no, no, non ho bisogno di ali se cadrò (Se cadrò)

A chi è perfetto io non ci credo

Penso spesso che a volte son certo che tutto

Cambia il tempo ma chi lo ha concesso

Da solo giro in cerchio in passi che ho scommesso

Li conto tra chi ho addosso e in fondo ho già perso

Mica piango, fallo tu

Se sbaglio, pago, ma lo rifaccio a loop

Quando svago, so che sbaglio

Pardon, chiedo scusa

Ma, se cado, mi alzo e guardo dall’alto chi mi usa (Dall’alto chi mi u-)

Mica piango, fallo tu, yeah

Se sbaglio, pago, ma lo rifaccio a loop