Sarà disponibile in streaming dal 16 ottobre 2020, Lonely, un nuovo brano che vede Justin Bieber collaborare con Benny Blanco.

Non è chiaro se “Lonely” sia il singolo che anticipa il nuovo disco di Justin Bieber o se farà parte del secondo disco in studio di Benny Blanco, ma le prospettive commerciali della canzone sono chiarissime. Negli ultimi mesi, Justin ha collezionato quattro top 10 hit (“Yummy”, “Intentions”, “Stuck With U” e “Holy“). Quest’ultimo sta ancora guadagnando terreno con le radio, soprattutto in America, quindi ha ancora molta vita.

Nel curriculum di Benny Blanco troviamo grandi nomi delle classifiche come Selena Gomez, Halsey, FKA Twigs, Camila Cabello, Shawn Mendes, Ed Sheeran, Cardi B.