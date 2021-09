Sarà in radio Lonely, il nuovo singolo degli Imagine Dragons, disponibile per la rotazione radiofonica dal 24 settembre 2021.

Il brano segue il successo incredibile di Follow You, già certificato platino, estratto a sua volta da Mercury Act – 1, il quinto album in studio della band uscito il 3 settembre, che ha totalizzato a oggi oltre 270 milioni di stream su Spotify.

Imagine Dragons, Lonely, Significato canzone

Lonely parla della difficoltà di dover affrontare le proprie paure e delle complessità nascoste dietro a una vita costantemente sotto ai riflettori.

Dan Reynolds, il frontman della band multiplatino, parlando del brano in una recente intervista con Clash ha dichiarato:

“LONELY è una canzone che concerne la mia ansia e il mio essere un introverso in una carriera da estroversi […] Mi sono sempre sentito libero sul palco, ma nell’ultimo decennio mi sono trovato a volermi nascondere da tutti gli altri aspetti della mia vita, specialmente quelli relativi alla fama e all’attenzione.”

Lonely, ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare Lonely, il nuovo singolo della band.

Imagine Dragons, Lonely, testo canzone

Sometimes, I can get a little

I can get a little lonely

Sometimes, I can get a little

I can get a little lonely

Some nights I get a little lonely

It’s even when there’s people all around me

Sometimes I get a little anxious

‘Cause these pills don’t work the way the doctor played it

I’m startin’ to spin, needles and pins

Right on the brim, hand on a limb, takin’ it in

Sleep it away, life in a day, no day in a life

Mixin’ it up, checkin’ it twice

Tryin’ to breathe, startin’ to seize

Lights, camera, action and scene

Story of my life

Oh, love (Sometimes, I can get a little)

Have mercy (I can get a little lonely)

On me (Sometimes, I can get a little)

And keep me company (I can get a little lonely)

I said oh, love (Sometimes, I can get a little)

Have mercy (I can get a little lonely)

On me (Sometimes, I can get a little)

And keep me company (I can get a little lonely)

I said—

Sometimes, I smile to keep things easy

I hide in corners, hope that no one sees me

So I’m playin’ the role, ridin’ the bull, stuck in a hole

Takin’ a bow, lookin’ so proud

Look at me now, talkin’ about pills in my mouth

Under the tongue, isn’t it fun?

Tryin’ to breathe, startin’ to seize

Lights, camera, action and scene

Story of my life, oh-oh

Oh, love (Sometimes, I can get a little)

Have mercy (I can get a little lonely)

On me (Sometimes, I can get a little)

And keep me company (I can get a little lonely)

I said oh, love (Sometimes, I can get a little)

Have mercy (I can get a little lonely)

On me (Sometimes, I can get a little)

And keep me company (I can get a little lonely)

I said, “Oh, love” (Keep me company, I said, help keep me company, I said)

Have mercy (Help keep me company, I said, oh, love)

Oh, love, can you please have mercy on me? (Keep me company, I said, help keep me company, I said)

Can you keep me company? (Help keep me company, I said, help)

L-O-N-E-L-Why am I so lonely?

Oh, love (Sometimes, I can get a little)

Have mercy (I can get a little lonely)

(Keep me company, I said, help keep me company, I said)

On me (Sometimes, I can get a little)

And keep me company (I can get a little lonely)

(Help keep me company, I said, oh, love)

I said, oh, love (Sometimes, I can get a little)

Have mercy (I can get a little lonely)

(Keep me company, I said, help keep me company, I said)

On me (Sometimes, I can get a little)

And keep me company (I can get a little lonely)

(Help keep me company, I said, oh, love)

I said, oh—

Imagine Dragons, Lonely, traduzione canzone

A volte, posso avere un po’

Posso sentirmi un po’ solo

A volte, posso avere un po’

Posso sentirmi un po’ solo

Certe notti mi sento un po’ solo

È anche quando ci sono persone intorno a me

A volte ho un po’ in ansia

Perché queste pillole non funzionano nel modo in cui raccontava il dottore

Sto iniziando a girare, aghi e spilli

Proprio sull’orlo, mano su un arto, prendendolo dentro

Dormilo via, la vita in un giorno, nessun giorno in una vita

Mescolando, controllando due volte

Cercando di respirare, iniziando a cogliere

Luci, telecamera, azione e scena

Storia della mia vita

Oh, amore (a volte, posso averne un po’)

Abbi pietà (posso sentirmi un po’ solo)

Su di me (a volte, posso avere un po’)

E tienimi compagnia (posso sentirmi un po’ solo)

Ho detto oh, amore (A volte, posso averne un po’)

Abbi pietà (posso sentirmi un po’ solo)

Su di me (a volte, posso averne un po’)

E tienimi compagnia (posso sentirmi un po’ solo)

Ho detto-

A volte, sorrido per mantenere le cose facili

Mi nascondo negli angoli, spero che nessuno mi veda

Quindi sto interpretando il ruolo, cavalcando il toro, bloccato in un buco

Facendo un inchino, sembrando così orgoglioso

Guardami ora, parlo di pillole nella mia bocca

Sotto la lingua, non è divertente?

Cercando di respirare, iniziando a cogliere

Luci, telecamera, azione e scena

Storia della mia vita, oh-oh

Oh, amore (a volte, posso averne un po’)

Abbi pietà (posso sentirmi un po’ solo)

Su di me (a volte, posso avere un po’)

E tienimi compagnia (posso sentirmi un po’ solo)

Ho detto oh, amore (A volte, posso averne un po’)

Abbi pietà (posso sentirmi un po’ solo)

Su di me (a volte, posso averne un po’)

E tienimi compagnia (posso sentirmi un po’ solo)

Ho detto: “Oh, amore” (Tienimi compagnia, ho detto, aiutami a tenermi compagnia, ho detto)

Abbi pietà (Aiutami a tenermi compagnia, ho detto, oh, amore)

Oh, amore, puoi per favore avere pietà di me? (Tienimi compagnia, ho detto, aiutami a tenermi compagnia, ho detto)

Mi fai compagnia? (Aiutami a tenermi compagnia, ho detto, aiutami)

Solo… Perché sono così solo?

Oh, amore (a volte, posso averne un po’)

Abbi pietà (posso sentirmi un po’ solo)

(Tienimi compagnia, ho detto, aiutami a tenermi compagnia, ho detto)

Su di me (a volte, posso ottenere un po’)

E tienimi compagnia (posso sentirmi un po’ solo)

(Aiutami a tenermi compagnia, ho detto, oh, amore)

Ho detto, oh, amore (A volte, posso averne un po’)

Abbi pietà (posso sentirmi un po’ solo)

(Tienimi compagnia, ho detto, aiutami a tenermi compagnia, ho detto)

Su di me (a volte, posso averne un po’)

E tienimi compagnia (posso sentirmi un po’ solo)

(Aiutami a tenermi compagnia, ho detto, oh, amore)

ho detto, oh—