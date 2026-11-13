Il Lohengrin di Trieste 2026 è il punto di partenza più significativo della stagione operistica italiana 2026-2027: il Teatro Verdi di Trieste ha scelto il capolavoro wagneriano per aprire il proprio cartellone, affidando il ruolo di Elsa von Brabant al soprano Gabriela Scherer, al suo debutto italiano. Quattro recite in programma — il 13, 15, 20 e 22 novembre 2026 — per una produzione che segna l’avvio di un’annata ricca di titoli e scelte artistiche di peso, non solo a Trieste ma in diversi teatri della penisola.

Il Lohengrin wagneriano apre la stagione al Teatro Verdi di Trieste

Aprire una stagione con Lohengrin non è mai una scelta neutra. L’opera di Richard Wagner, composta nell’arco degli anni Quaranta dell’Ottocento e andata in scena per la prima volta a Weimar nel 1850, è tra le partiture più impegnative del repertorio romantico tedesco: richiede voci capaci di sostenere lunghe arcate melodiche su un’orchestra densa, e una presenza scenica che sappia tenere il palco per oltre tre ore senza cedimenti. Il Teatro Verdi di Trieste ha raccolto questa sfida affidando il personaggio centrale femminile a Gabriela Scherer, che con queste recite compie il proprio debutto sul palcoscenico operistico italiano.

Il fatto che si tratti di un debutto italiano rende la produzione ancora più interessante da seguire. Scherer non arriva senza credenziali: il ruolo di Elsa è tra quelli che richiedono un soprano lirico con estensione sicura verso l’acuto e una capacità di fraseggio che Wagner lascia spesso sospeso tra intimismo e grandiosità. L’alternanza con il soprano austriaco Regina Riel, prevista nel corso delle quattro recite, offre al pubblico triestino la possibilità di confrontare due interpretazioni diverse dello stesso personaggio, il che è uno degli aspetti più stimolanti di una programmazione operistica ben costruita.

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Le date — 13, 15, 20 e 22 novembre 2026 — concentrano la produzione in dieci giorni, un formato che i teatri italiani di medie dimensioni adottano frequentemente per ottimizzare i costi di allestimento e al tempo stesso garantire un numero sufficiente di repliche. Il Teatro Verdi di Trieste, con la sua storia e la sua posizione geografica al crocevia tra cultura italiana, mitteleuropea e slava, è uno dei palcoscenici dove il repertorio wagneriano trova un terreno storicamente fertile.

Il resto della stagione 2026-2027 al Teatro Verdi: da Mozart a Donizetti

Il Lohengrin triestino 2026 è solo l’inizio di un cartellone che si estende fino alla primavera del 2027 e che include titoli di peso diverso, con scelte artistiche che alternano il grande repertorio tedesco all’opera italiana e francese.

A gennaio 2027 è in programma il Don Giovanni di Mozart, con date comprese tra il 15 e il 24 gennaio. La produzione sarà diretta da Pier Luigi Pizzi, regista e scenografo tra i più autorevoli nel panorama operistico europeo, con la direzione musicale affidata a Enrico Calesso. Il Don Giovanni è uno dei titoli più rappresentati nei teatri italiani, ma una regia firmata da Pizzi garantisce quasi sempre una lettura visiva riconoscibile e coerente, capace di dialogare con l’architettura del teatro ospitante.

Nel cartellone figura anche L’Elisir d’Amore di Donizetti, con la direzione musicale di Nicolò Jacopo Suppa e la regia di Damiano Michieletto. Quest’ultimo è uno dei registi italiani più attivi e riconoscibili a livello internazionale: le sue produzioni vengono spesso riprese da teatri europei di primo piano, e la sua presenza nella stagione triestina è un segnale della volontà del teatro di posizionarsi su un livello di qualità registica elevato. L’Elisir d’Amore è un titolo che funziona bene con il pubblico generalista senza rinunciare a letture sceniche sofisticate, e la combinazione Suppa-Michieletto lascia prevedere una produzione con un punto di vista preciso.

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Cosa significa aprire con Wagner nel 2026

La scelta del Lohengrin come opera inaugurale non è solo una questione di programmazione: dice qualcosa sulla direzione artistica del teatro e sul pubblico a cui si rivolge. Wagner in apertura di stagione è un segnale di ambizione, ma anche di fiducia nella tenuta del proprio abbonato. Il repertorio wagneriano richiede un ascolto attivo, una disponibilità a stare dentro la partitura per ore, e un pubblico disposto a farlo.

Trieste, storicamente, ha questo tipo di pubblico. La città ha una tradizione operistica che affonda le radici nel teatro d’opera come fatto culturale collettivo, non solo come evento mondano. Portare un soprano al debutto italiano in un titolo impegnativo come Lohengrin — e farlo con l’alternanza di un secondo soprano — è una scelta che punta sulla qualità dell’esecuzione più che sulla sicurezza del nome già noto.

Per chi segue l’opera italiana non solo come spettatore occasionale ma come ascoltatore attento, la stagione 2026-2027 del Teatro Verdi di Trieste offre una traiettoria coerente: Wagner per aprire, Mozart e Donizetti per proseguire. Tre titoli, tre registri diversi, tre modi di stare in scena. Il Lohengrin triestino 2026 è il punto d’ingresso, e vale la pena seguire come si svilupperà il resto del percorso. Per informazioni e biglietteria, il riferimento ufficiale è il sito del Teatro Verdi di Trieste.

Quel che è certo è che la stagione operistica italiana, anche nel 2026-2027, non manca di proposte che richiedono attenzione critica. E Trieste, con questa apertura wagneriana, si conferma uno dei teatri da tenere d’occhio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.