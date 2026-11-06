Kintsugi: testo completo e significato del singolo di Elisa

Elisa, ormai lo sappiamo già, ha scelto “Kintsugi” per aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Il singolo, che dà il titolo all’album in uscita il 27 novembre, introduce un progetto discografico dal carattere profondamente personale. Un lavoro che, secondo quanto anticipato dalla cantautrice, porterà in primo piano una scrittura più intima e autobiografica, concentrata sulle esperienze e sulle trasformazioni che segnano il percorso individuale.

In questo contesto, “Kintsugi” affronta il tema della fragilità senza cercare facili consolazioni. Al centro della canzone convivono dolore, amore e consapevolezza, in una riflessione sulla possibilità di riconoscere le proprie ferite e attribuire loro un significato diverso. Non si tratta di cancellare il passato, ma di imparare a convivere con ciò che ha lasciato.

“Kintsugi” di Elisa: il significato della canzone

Scritto da Elisa e prodotto da Dardust, il brano prende il nome dal kintsugi, l’antica pratica giapponese che consiste nel ricomporre ceramiche danneggiate attraverso l’impiego di lacca e polvere d’oro. Una tecnica che, anziché occultare le fratture, le rende visibili, trasformandole in un elemento distintivo dell’oggetto.

È proprio su questa immagine che Elisa costruisce il significato del singolo. Le cicatrici diventano testimonianze di vita, tracce di esperienze che contribuiscono a definire l’identità di una persona. Il dolore non viene negato né idealizzato, ma riconosciuto come parte di un processo di maturazione.

La metafora orientale si traduce così in una riflessione sulla vulnerabilità e sull’accettazione di sé. Le crepe non rappresentano necessariamente una perdita irreparabile: possono raccontare una storia, restituire profondità a ciò che sembrava compromesso e aprire la strada a un nuovo equilibrio.

Con “Kintsugi”, Elisa mette al centro la forza che nasce dalla consapevolezza delle proprie fragilità, scegliendo un’immagine essenziale per raccontare la complessità dei rapporti umani e delle esperienze personali.

Testo Kintsugi

Dio mio

rimando tutto quello che mi riguarda

sto facendo di tutto abbassando la guardia

tutto è fermo

tutto è in stallo

non so chi tra l’anima e il cervello

Vorrei essere come il cielo

e decidere che basta

colorarmi di rosso per andare ad una festa

e smettere di pensare, di pensare

stivaloni segnali del destino come fosse un tombino

allora sto sola con me

Timidamente guardi se si vede qualcosa sul tuo viso

ma quanto costa un secondo in paradiso

Tu, tu mi apri il cuore

sei un fiore tardivo come me

e ti sei fatto aspettare tra gli abissi di un fondale

lì tra tutto il tuo dolore

e mi chiedi, e mi chiedi

quanto è vero il mio amore

il mio amore

Non me ne sono accorta

ma ho fatto ancora l’alba

stavo solo cercando di premere pausa

non sai quanto ci rivedo nei Kintsugi

chissà se siamo fatti così

ora riesco ad evitarli

gli attacchi di panico

e allontano i pensieri

intrusivi al semaforo

forse dentro le abbiamo le cicatrici curate con l’oro

forse posso anche chiamarlo perdono

io da sola con me

Timidamente guardi se si vede qualcosa sul tuo viso

ma quanto costa un secondo in paradiso

Tu, tu mi apri il cuore

sei un fiore tardivo come me

e ti sei fatto aspettare tra gli abissi di un fondale

li tra tutto il tuo dolore

e mi chiedi, e mi chiedi

quanto è vero il mio amore

il mio amore…

Tu, tu mi apri il cuore

sei un fiore tardivo come me

e ti sei fatto aspettare tra gli abissi di un fondale

lì tra tutto il tuo dolore

e mi chiedi, e mi chiedi

quanto è vero il mio amore per te

il mio amore

Che non si dimentica

che non si dimentica

che non si dimentica, dimentica, dimentica

che non si dimentica

che non si dimentica, dimentica, dimentica.

Elisa, dal nuovo album ai 30 anni di carriera a Campovolo

L’uscita del nuovo disco precede un altro appuntamento importante per la cantautrice. Nel 2027 Elisa celebrerà trent’anni di carriera, un anniversario che segna il percorso iniziato nel 1997 e consolidato attraverso una produzione musicale capace di attraversare linguaggi e stagioni differenti.

La ricorrenza culminerà sabato 11 settembre 2027 alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, dove Elisa sarà protagonista di Soundtrack ’97-’27. Un concerto pensato per ripercorrere tre decenni di musica, dai primi successi alle pagine più recenti del suo repertorio.

Un appuntamento che arriverà dopo un progetto discografico rivolto all’interiorità, creando un ideale collegamento tra memoria personale e storia artistica.