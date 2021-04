Loca è il nuovo inedito di Aka7even presentato nella sesta puntata del serale di Amici 20.

Qui potete ascoltare la canzone e vedere il video dell’esibizione.

Aka7even è un cantante del team guidato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Aka7even, nome d’arte di Luca, classe 2000, nato a Vico Equense (NA). Entra ad Amici nel team Pettinelli presentando il suo inedito “Yellow”. Durante il suo percorso all’interno della scuola ha trovato un’intesa davvero speciale con la ballerina Martina. “Yellow” e “Mi manchi” sono stati entrambi pubblicati dal talent e prodotti da Cosmophonix.

Qui sotto il testo del brano, incentrato su una passione e un gioco di sguardi con una ragazza, in grado di incantare solo con lo sguardo e che accende il desiderio di chi canta.

[Strofa 1]

Per te ho il sole in testa come nelle Hawaii

Lei mi guarda come se non mi avesse visto mai

Su una spiaggia con quegli occhi baby mi fai così

Mi fai così

Yeah yeah

[Pre-Ritornello]

Arrossisci quando passo

Come un frutto tropicale

Se rivedo quel tuo sguardo

Io vedo il mare

[Ritornello]

Lei è loca loca loca

Vuole solo la mia bocca bocca bocca

E se lo muove loca loca loca

Penso solo ra-pa-pa-pam

Ra-pa-pa pam pam

Ti piace quando ti stringo forte

E lo vuoi sempre tutte le volte

Loca loca loca

Vuole solo ra-pa-pa-pam

Ra-pa-pa pam pam

[Strofa 2]

Bebecita un’altra notte ancora

Noi su una spiaggia come a Pamplona

Dimmi cos’hai

Togli quei vestiti e bеviamoci un drink

Così tropicale che sembra di еssere a Medellin

Sciogliti i capelli e facciamolo sì

Un altro tuffo, un’altra notte, un’altra estate così

[Pre-Ritornello]

Arrossisci quando passo

Come un frutto tropicale

Se rivedo quel tuo sguardo

Io vedo il mare

[Ritornello]

Lei è loca loca loca

Vuole solo la mia bocca bocca bocca

E se lo muove loca loca loca

Penso solo ra-pa-pa-pam

Ra-pa-pa pam pam