Miu Miu è una canzone di Tony Effe tratta dall'ultimo disco di inediti del cantante, Icon che ha debuttato al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia.

Ecco il testo di Miu Miu di Tony Effe tratto dall’album “Icon”.

Diego

Miu Miu, Courchevel

Tony, comprami la borsa

Portami a ballare con te

Estate a Saint-Tropez

Voglio andare su uno yacht

E fumare prima di farlo a tre

Prendo una bitch, diventa principessa

Le ho messo un cul0 nuovo, le ho comprato una sesta

Se non ti piace Louis V, andiamo da Chanel

Se ti piace Parigi, ti porto alla torre Eiffel

Ehi, ho un occhio chiuso e l’altro aperto

Mi sento come Guè Pequeno

Prendi l’anello più bello della boutique

Il vestito è Balenciaga, ti porto in un posto chic

Arriva Tony, inizia il party

Volano schiaffi e reggiseni da ogni parte

Con una sola botta faccio due gemelli

Il maschio lo chiamo “Gucci”, la femmina “Fendi”

Diventa rossa, la chiamo “Bambola”

Ferrari rosso, lo facciamo in macchina

Mi piaci così come sei fatta, naturale ma rifatta

Miu Miu, Courchevel

Tony, comprami la borsa

Portami a ballare con te

Estate a Saint-Tropez

Voglio andare su uno yacht

E fumare prima di farlo a tre

Ho un viaggio per L.A., LV la duffle bag

Addosso ho Audemars Piguet, in borsa un altro Patek

Vuole la bella vita, ma non l’avrà con me

Sognando una bella villa, la voglio a Bel Air (Sì, sì)

Quando mi sposerò, daranno i pezzi

Al posto dei confetti, più soldi e meno affetti

Copro la mia putt*na di gioielli

Ma non sei la mia tipa, quindi niente anelli

Ehi, queste bitch mi annoiano

Compro una Ferrari gialla come Totti-gol

Voglio essere un bravo padre come Ventola

Ma ho scordato mezzo chilo nella pentola

Miu Miu, Courchevel

Tony, comprami la borsa

Portami a ballare con te

Estate a Saint-Tropez

Voglio andare su uno yacht

E fumare prima di farlo a tre