Da venerdì 19 aprile 2024 sarà in rotazione radiofonica “Coming Back To Me Good”, il nuovo singolo della rock band di Leicester Kasabian, che anticipa l’atteso album di inediti “Happenings” in uscita il 5 luglio prossimo via Columbia Records.

“Coming Back To Me Good” è uno dei brani più euforici dell’album, che fa venir voglia di ballare unendo il pop più raffinato a un ritornello incisivo ed esplosivo. Queste le parole di Serge nel parlare del brano:

Coprodotto da Serge e Mark Ralph (Zara Larsson, Clean Bandit, Rudimental), il nuovo album “Happenings”, che segue “The Alchemist’s Euphoria” del 2022, è composto da 10 brevi, taglienti, viscerali tracce che si ispirano alle performance artistiche della fine degli anni ’50. Passando dal dance floor al pogo più scatenato, i brani durano meno di 3 minuti (quasi tutti) per un totale di 26 minuti («Un minuto più corto del debutto dei Ramones») lasciando gli ascoltatori con il desiderio di averne di più.

A seguire potete ascoltare la canzone, leggere traduzione, testo e significato di “Coming Back To Me Good” dei Kasabian.

Clicca qui per ascoltare il brano “Coming Back To Me Good” su YouTube.

Ready or not

Ready or not

Ready or not

Ready or not

Don’t give up, it’s not too late

Get the feeling that you’re in a state

The shock is coming over you

And there’s nothing left for me to do

Tell me something I don’t know

It’s written everywhere you go

We can build it piece by piece

Oh, we can find a sweet release

And love it came on strong

Oh, it’s coming back to me

When you got those shivers

Running down your shoulders

Give me onе more time around

Oh, it’s coming back to me

Rеady or not

Ready or not

Coming back to me

Don’t give up, it’s not too late

Get the feeling that you’re in a state, uh

The shock is coming over you (The shock is coming over you)

And there’s nothing left for me to do (Nothing left for you to do)

Ready or not

Your life goes on, your life goes on

It don’t mean that’s just the way it is

When you got those shivers

Running down your shoulders

Give me one more time around

Oh, it’s coming back to me good

Ready or not

Now you’re feeling better

Like you’ve known forever

Ready or not

Give me all you’ve got to give

Always coming back to me

(Don’t give up, it’s not too late)

When you got those shivers

(Don’t give up, it’s not too late)

Running down your shoulders

(Don’t give up, it’s not too late)

Give me one more time around

(Don’t give up, it’s not too late)

Always coming back to me

Ready or not

Ready or not

Ready or not

Ready or not