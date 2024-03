Poco fa, via Instagram Lizzo ha condiviso un annuncio che potrebbe indicare una lunga pausa (nella migliore delle ipotesi) o addirittura un passo indietro definitivo dal mondo della musica. Attraverso un messaggio dal sapore di sfogo, la cantante ha concluso il suo post con un ambiguo “I quit” che potrebbe indicare un suo allontanamento dal mondo della musica. “Ho chiuso”, “Ho smesso”, chiosa l’artista, nei mesi scorsi travolta da alcune serie accuse.

“Mi sto stancando di sopportare di essere trascinato da chiunque nella mia vita e su Internet. Tutto quello che voglio è fare musica, rendere felici le persone e aiutare il mondo a essere un po’ migliore di come l’ho trovato”

Così Lizzo ha iniziato il suo post via Instagram, per poi continuare sottolineando il momento di sconforto che sta vivendo e che sembra averla portata alla decisone di cui vi abbiamo anticipato:

“Ma sto iniziando a pensare che il mondo non mi voglia. Sono costantemente alle prese con bugie che vengono raccontate su di me da diversi punti di vista… diventando il bersaglio dello scherzo ogni singolo tempo a causa del mio aspetto… il mio personaggio viene preso di mira da persone che non mi conoscono e mancano di rispetto al mio nome”

“Non ho firmato per questa mer*a, ho chiuso” termina lo sfogo della cantante con l’emoji dell’indice e del medio.

La reazione dei fan sui social

“Prenditi una pausa da Internet… alcuni di questi commenti non sono persone reali” ha risposto un fan, consigliandole una pausa “detox” mentre c’è chi la invita a non mollare e restare: “Per favore non mollare!!!! Al diavolo quelle persone, per favore non mollare!!! Che dire di quelli che sono ancora fan?!”. E ancora “Abbiamo bisogno di te”. Ho bisogno di te. le donne hanno bisogno di te. il mondo ha bisogno di te. Ti vogliamo bene. Non piaccio a tutti e indovina un po’, non mi interessa!!’ ha cercato di consolarla un altro utente.

Il suo post arriva appena un giorno dopo che l’avvocato delle tre ex ballerine di Lizzo, che in precedenza l’avevano denunciata per molestie sessuali, aveva definito “vergognoso” il Presidente Joe Biden per averla lasciata esibire giovedì alla sua raccolta fondi da 25 milioni di dollari a Radio City.