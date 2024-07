In 65 mila hanno goduto dello spettacolo dei Coldplay allo stadio Olimpico di Roma, ieri sera. Dopo i set di Rose Villain e di una formidabile Janelle Monae, alle 21.34 inizia lo show gioioso della band guidata da Chris Martin (voce, pianoforte, chitarra acustica) e completata da Jonny Buckland (chitarra elettrica), Guy Berryman (basso) e Will Champion (batteria).

Le parole di Chris Martin

“Grazie per averci aspettato 21 anni, grazie e benvenuti a tutti. Siamo molto felici di essere qui. Vi voglio bene“, dice Chris Martin alternando un impacciato italiano e l’inglese. L’ultima volta dei Coldplay nella Capitale risale al 2003, quando si esibirono al Centrale del Tennis. “Siamo fortunati di essere qui con tutto quello che sta succedendo nel mondo. Siamo fortunati anche ad avere tante persone che vengono da ogni dove a cantare insieme a noi con pace e gentilezza“, aggiunge poco dopo. Nel corso del concerto durato quasi due ore, il cantante mostra i nastri gialli e blu che porta al polso, in omaggio all’Ucraina, per non dimenticare il conflitto che va avanti da oltre due anni. Martin si espone anche sulla guerra in Medioriente e chiede a Roma che mandi amore: “If you want peace be peace. If you want love be love“. Durante Human Heart l’artista si avvolge, invece, nella bandiera arcobaleno.

Coldplay, come è andato il concerto

Ieri la prima delle quattro date italiane del Music of the Spheres World Tour (che l’anno scorso portò i Coldplay a Napoli e a Milano). Le prossime oggi (in un derby a distanza con Taylor Swift che debutta a San Siro, a Milano), il 15 e il 16.

Come da tradizione, il concerto dei Coldplay si trasforma in una festa coloratissima. Il pubblico (in tribuna avvistati il sindaco Roberto Gualtieri, il cantante di Amici Holden, la conduttrice Alessia Marcuzzi e persino l’ex fuoriclasse del tennis Roger Federer, al quale Martin dedica alcuni versi improvvisati) indossa l’ormai tradizionale braccialetto (Xyloband) che cambia colore a ritmo di musica. All’ingresso consegnati anche degli occhiali di carta, che trasforma le luci in cuori. Poi tanti coriandoli, fuochi d’artificio, giochi grafici, laser, palloni gonfiabili. Un emozionante ‘duetto’ con una giovane fan che viene fatta salire sul palco, sulle note di Magic. Prima, durante e dopo lo show, i messaggi ambientalisti, da qualche tempo una sorta di ‘ossessione’ per la band britannica.

E per A sky full of stars Martin chiede “telefono in tasca, e mani in alto. Solo per una canzone“. Quasi tutti obbediscono, partecipando alla festa più colorata del mondo della musica. In chiusura il nuovo brano feelslikeimfallinginlove, primo singolo estratto dal nuovo album Moon Music in uscita il 4 ottobre.

P.S. A dispetto di quanto ipotizzato alla vigilia, nessun omaggio musicale dei Coldplay alla musica italiana o romana, come invece accaduto un anno fa quando Martin cantò Napule è o duettò con Zucchero ed Elisa.

Coldplay: scaletta concerto Roma 12 luglio 2024

Music of the spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Songbook

Orphans

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

The lightclub iv

Infinity Sign

Sjlt

Breakaway

My Universe

A Sky Full of Stars

Sunrise

Sparks

The Jumbotron Song

Fix You

Good feelings

feelslikeimfallinginlove