I Coldplay in concerto a Roma venerdì 12 luglio 2024 con la prima data italiana del loro tour: live sold out, orario, apertura cancelli, come arrivare

Il grande giorno è arrivato. Stasera, 12 luglio 2024, i Coldplay si esibiranno allo Stadio Olimpico a Roma per la prima data italiana del loro “Music of the Spheres” tour. Il successo del gruppo è stato tale in Italia che la band con all’attivo in Italia 69 Dischi di Platino e 13 Oro solo nel nostro Paese, ha visto rientrare nella classifica ufficiale Fimi/Gfk 7 dei 9 album della band.

Dalla prima data del Music Of The Spheres World Tour nel marzo 2022, nel luglio 2023 i Coldplay avevano venduto più di 7,5 milioni di biglietti, il numero maggiore per qualsiasi tour negli ultimi due anni. Il tour ha anche ricevuto recensioni lusinghiere da parte dei fan e della critica, ottenendo riconoscimenti come Favorite Touring Artist agli AMAs del 2022 e Tour of The Year agli iHeartRadio Awards del 2023.

A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, informazioni sull’orario e come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma.

La scaletta dei Coldplay a Roma, Stadio Olimpico, 12 luglio 2024

Light Through the Veins (Jon Hopkins song) (video intro)

Flying Theme (John Williams song) (from “E.T.”)

Atto 1

Music of the Spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Atto 2

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Don’t Panic

Charlie Brown

Yellow

Atto 3

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity SignSomething Just Like This (The Chainsmokers cover)

Aeterna

My Universe

A Sky Full of Stars

Atto 4

Sunrise

Sparks

The Jumbotron Song

Humankind

Fix You

feelslikeimfallinginlove

Il concerto inizierà alle 21.30

Orario del concerto, apertura cancelli

L’apertura delle porte allo Stadio Olimpico è prevista per le 17:30. Alle 19:15 il primo opening act, che sarà Rose Villain, seguito alle 20:15 da Janelle Monae. I Coldplay, invece, dovrebbero iniziare la loro esibizione alle 21:30.

Come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma

Ecco, come riportato anche da Ticketone, le indicazioni su come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma.

Metropolitana

Linea A – fermata Ottaviano, proseguire con autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Linea A – fermata Flaminio, da qui prendere il tram 2 e scendere al capolinea di Piazza Mancini.

In treno

Dalla Stazione Termini prendere poi la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Dalla Stazione Tiburtina, la Metropolitana linea B direzione Laurentina fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Dalla Stazione Ostiense salire sulla Metropolitana B (a Piramide) direzione Rebibbia fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini (fermata Ottaviano) e da qui prendere l’autobus N° 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

In aereo

Arrivando all’Aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino (40 km di distanza): prendere i treni per Termini, Ostiense, Tiburtina e da qui seguire le indicazioni precedenti.

Infine, se si arriva con l’auto, dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) indirizzarsi verso l’uscita N° 6 Flaminia e seguire le indicazioni per lo Stadio – Foro Italico.

Dall’autostrada A1 (Milano-Bologna-Firenze): raggiungi il G.R.A. in direzione Flaminia e segui le indicazioni per lo Stadio.

Dall’autostrada A24-A25 (Pescara-Teramo-L’Aquila): raggiungi il G.R.A. in direzione A1.

Dall’autostrada A2 (Napoli): raggiungi il G.R.A. direzione A1.