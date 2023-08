Il nome di Lizzo è finito al centro di un’importante accusa di molestie sessuali da parte di tre ballerine. Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez hanno intentato una causa. nelle scorse ore, presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles contro Lizzo, vero nome Melissa Jefferson, la sua compagnia di produzione Big Grrrl Big Touring, Inc., e Shirlene Quigley, a capo del corpo di ballo. Le tre ragazze hanno dichiarato di aver subito molestie sessuali, religiose e razziali, discriminazione sulla disabilità e aggressione, tra le altre affermazioni, mentre facevano parte della team di ballo di Lizzo.

Dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico, l’ex ballerina Courtney Hollinquest ha scritto nelle sue storie su Instagram:

“Per chiarimenti, non faccio parte della causa, ma questa è stata la mia esperienza durante il mio tempo lì. Un grande ringraziamento alle ballerine che hanno avuto il coraggio di portarlo alla luce”

Anche l’ex direttrice creativa della cantante, Quinn Whitney Wilson, ha ricondiviso il post e ha affermato di aver avuto un’esperienza simile.

Lizzo, lo scandalo e la denuncia di tre ballerine

Secondo la causa contro Lizzo, le donne affermano che la cantante una volta ha fatto pressioni sulla Davis per toccare in modo inappropriato un artista nudo mentre si trovava ad Amsterdam nel febbraio 2023.

Dopo il loro concerto, i querelanti affermano che Lizzo li ha invitati per una serata in città, in particolare nel quartiere a luci rosse.

Tuttavia, una volta arrivati, avrebbe “iniziato a invitare i membri del cast a toccare a turno gli artisti nudi, afferrare dild0 lanciati e mangiare banane che sporgevano dalle parti intime delle artiste”

“Lizzo ha poi rivolto la sua attenzione alla signora Davis e ha iniziato a fare pressioni sulla signora Davis affinché toccasse i seni di una delle donne nude”, sostiene la causa. Queste le accuse emerse contro Lizzo che, al momento, non ha ancora replicato alle pesanti accuse nei suoi confronti.

Lo scandalo che ha travolto Lizzo e la reazione di Beyoncé

Mentre la diretta interessata non ha ancora commentato le accuse di molestie, c’è chi ha notato una reazione da parte di Beyoncé. Durante un’esibizione al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, martedì, Beyoncé -in concerto- ha saltato il nome di Lizzo durante la parte fa un elenco di influenti artiste nere.

Di solito canta “Solange Knowles, (Erykah) Badu, Lizzo, Kelly Rowl”, tuttavia, secondo le riprese video pubblicate sui social media, avrebbe cambiato la frase in: “Solange Knowles, Badu, Badu, Badu, Badu”.