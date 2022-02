“Live and Let Die” è la sigla dell’omonimo film di James Bond del 1973, interpretato dal gruppo rock Wings. Il brano è stato scritto dal musicista inglese Paul McCartney e dalla moglie Linda, ha riunito McCartney con l’ex produttore dei Beatles George Martin, che ha prodotto la canzone e arrangiato l’orchestra. I Wings registrarono “Live and Let Die” durante le sessioni per il Red Rose Speedway nell’ottobre 1972 presso gli AIR Studios. È stata anche la prima canzone rock ad aprire un film di Bond.

Nel momento del rilascio del pezzo, Live and let die raggiunse il numero 1 in due delle tre principali classifiche statunitensi (sebbene abbia raggiunto “solo” il numero 2 della Billboard Hot 100) e il numero 9 in la classifica dei singoli del Regno Unito. È diventata la prima sigla di Bond ad essere nominata per l’Oscar per la migliore canzone originale, ma alla fine ha perso il premio che è stato assegnato all’immensa “The Way We Were” di Barbra Streisand.

I Wings hanno eseguito “Live and Let Die” dal vivo durante i loro tour di concerti e McCartney continua a suonarlo nei suoi tour da solista.

Live and let die, Ascolta la canzone

Paul McCartney and Wings, Live and let die, Testo canzone

When you were young and your heart was an open book

You used to say live and let live

(You know you did, you know you did, you know you did)

But if this ever-changing world in which we live in

Makes you give in and cry

Say live and let die

(Live and let die)

Live and let die

(Live and let die)

What does it matter to you

When you got a job to do

You got to do it well

You got to give the other fellow hell

You used to say live and let live

(You know you did, you know you did, you know you did)

But if this ever-changing world in which we live in

Makes you give in and cry

Say live and let die

(Live and let die)

Live and let die

(Live and let die)

Paul McCartney and Wings, Live and let die, Traduzione canzone

Quando eri giovane e il tuo cuore era un libro aperto

Dicevi vivi e lascia vivere

(Lo sai che l’hai fatto, lo sai che l’hai fatto, lo sai che l’hai fatto)

Ma se questo mondo in continua evoluzione in cui viviamo

Ti fa cedere e piangere

Dì vivi e lascia morire

(Vivi e lascia morire)

Vivi e lascia morire

(Vivi e lascia morire)

Che importa per te

Quando hai un lavoro da fare

Devi farlo bene

Devi dare l’inferno agli altri compagni

Dicevi vivi e lascia vivere

(Lo sai che l’hai fatto, lo sai che l’hai fatto, lo sai che l’hai fatto)

Ma se questo mondo in continua evoluzione in cui viviamo

Ti fa cedere e piangere

Dì vivi e lascia morire

(Vivi e lascia morire)

Vivi e lascia morire

(Vivi e lascia morire)