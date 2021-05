Leigh-Anne Pinnock e Perrie Edwards sono incinte. Le due componenti delle Little Mix, a distanza di pochi giorni una dall’altra, hanno svelato, attraverso i social, di aspettare un bambino con i loro rispettivi compagni.

La prima a dare la notizia è stata Leigh-Anne Pinnock, condividendo di essere in dolce attesa del primo figlio con il suo fidanzato Andre Gray. Poi è arrivata la notizia che anche Perrie Edwards è incinta del suo fidanzato calciatore, Alex Oxlade-Chamberlain.

E, in queste ore, ha fatto sorridere lo scatto della manager della band, Samantha Cox. Anche lei ha rivelato che sta aspettando un bambino e prevede che tutti e tre i figli saranno migliori amici.

Via Instagram, oggi, poco dopo che Perrie, 27 anni, ha condiviso la sua lieta notizia, Sam ha condiviso uno scatto delle tre donne in fila con le mani sul loro pancione.

La notizia ha sicuramente entusiasmato i fan ma anche posto interrogativi sul possibile futuro delle Little Mix, da alcuni mesi già senza Jesy Nelson. La collega, infatti, nel dicembre 2020, aveva annunciato, con un lungo post sui social, di aver abbandonato la girlband. Le ragazze hanno voluto tranquillizzare i fan, assicurando di essere già impegnate col loro prossimo disco senza la Nelson.

Ma, ecco arrivare la notizia della doppia gravidanza che, almeno per un anno, può far pensare ad una pausa del gruppo pop, atteso, tra l’altro, ai Brit Awards 2021, martedì sera.

Nella mente dei fan, viene immediato un paragone con le Spice Girls che, ai tempi d’oro, videro l’addio di Geri Halliwell dal gruppo. Venne rilasciato un disco senza di lei, Forever, che non ottenne lo stesso riscontro avuto con Spice e Spice World. A quel punto, dopo poco, l’annuncio di una pausa a tempo indeterminato per le ragazze speziate (con tour reunion negli anni successivi con sold out e grande successo, insieme a Geri ma senza Victoria nell’ultimo atto).