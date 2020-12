Per gli amanti del pop e delle girlband, la notizia di questi giorni è sicuramente l’abbandono di Jesy Nelson delle Little Mix. La girlband, che ha da poco pubblico l’album Confetti, ha perso un membro del gruppo, intenzionato a chiudere la parentesi con le colleghe, dopo una lunga riflessione, come raccontato su Instagram:

La verità che negli ultimi tempi trovo molto difficile la pressione costante di essere in un gruppo femminile e di essere all’altezza delle aspettative. Arriva un momento nella vita in cui abbiamo bisogno di reinvestire, di prendere a cuore noi stessi piuttosto che concentrarci sul rendere felici gli altri, e sento che ora è il momento di iniziare quel processo. Quindi, dopo molte considerazioni e con il cuore pesante, annuncio che lascerò Little Mix. Ho bisogno di passare un po ‘di tempo con le persone che amo, facendo cose che mi rendono felice. Sono pronta per intraprendere un nuovo capitolo della mia vita – non sono sicura di come sarà adesso, ma io spero che sarete ancora lì per sostenermi. Voglio dire grazie a tutte le persone coinvolte nel nostro viaggio. Tutto il duro lavoro e la dedizione che ci hanno portato a questo successo. A ogni singolo fan che è venuto a trovarci in concerto, che ha ascoltato le nostre canzoni e ha cantato a squarciagola, mi ha inviato messaggi e mi ha sostenuto lungo il percorso, voglio che tu sappia che ti amo così tanto e che non avrei mai potuto fare questo senza di te e lo apprezzo all’infinito. Soprattutto voglio dire grazie a Jade, Perrie e Leigh-Anne per aver creato alcuni dei ricordi più incredibili che non dimenticherò mai. Spero che continuerete a realizzare tutti i vostri sogni e che continuerete a fare musica che la gente ama. Con amore, Jesy x”



Secondo quanto riferito, le Little Mix stanno pianificando il loro settimo album, che sarà il loro primo dopo l’addio di Jesy Nelson.

Fonti accreditate hanno insistito rivelando che Perrie Edwards, Jade Thirlwall e Leigh-Anne Pinnock intendono restare insieme e stanno persino lavorando a nuova musica:

La speculazione è diffusa sul fatto che la partenza di Jesy segnerà la fine per le Little Mix, ma se si fossero lasciate, lo avrebbero detto questa settimana. Il tour avrebbe potuto essere cancellato se Perrie, Leigh-Anne e Jade non avessero voluto continuare, ma adorano essere le Little Mix e tutte hanno deciso che non vogliono che questa sia la fine. C’è un nuovo singolo con loro tre pronto per essere pubblicato all’inizio del prossimo anno, così come altre tracce, e potrebbe persino esserci un settimo album prima della fine del 2021.

Inoltre, il gruppo è anche in trattative per un’altra edizione del concorso canoro, “The Search“, anche se si dice che siano desiderosi di esplorare anche progetti solisti nonostante la priorità sia continuare come gruppo: