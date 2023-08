Addio Toto Cutugno. Si è spento a 80 anni il celebre cantante, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. A dare la notizia è stato Danilo Mancuso, il suo manager, spiegando che ”dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi”.

Celebre non solo in Italia ma anche all’estero, Toto Cutugno (all’anagrafe Salvatore Cutugno) era nato a Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara, il 7 luglio 1943. Non solo cantante e produttore, è stato anche autore per diversi colleghi, nel corso della sua lunga carriera musicale. Ha partecipato al Festival di Sanremo per ben 15 volte, trionfando nel 1980 grazie al brano “Solo noi“. In diverse edizioni della kermesse, si è comunque posizionato ai piani alti della classifica finale, per ben 6 volte al secondo posto, medaglia d’oro.

Toto Cutugno è anche tra i pochi italiani ad aver vinto l’Eurovision Song Contest (oltre a Gigliola Cinquetti e, recentemente, ai Maneskin). Era il 1990 quando la sua “Insieme: 1992” trionfò, conquistando la vetta della preferenze.

Il successo internazionale di Toto Cotugno con L’Italiano

Tra i brani simbolo della carriera di Toto Cutugno non possiamo non citare L’Italiano. Era il 1983 quando partecipò al Festival di Sanremo. Con questa canzone si posizionò solo al quinto gradino della classifica finale ma il pezzo fu un successo assoluto. Inizialmente fu pensata per Adriano Celentano ma lui rifiutò e, a quel punto, a interpretarla fu Toto. Conquistò il primo posto nella hit parade italiana e rimase per dieci settimane nella top ten. La canzone, però, venne tradotta e incisa in diverse lingue ed ottenne un grandissimo riscontro in Europa e non solo. Negli anni, insieme ad Al Bano e ai Ricchi e Poveri, è stato amatissimo in Russia. Ancora oggi, è tra i brani simbolo della nostra tradizione musicale, oltre i confini italiani.

I problemi di salute

Era il 2007 quando Toto Cutugno rivelò di avere un tumore alla prostata. Si operò e iniziò una terapia che si concluse nell’agosto di quell’anno. Nel 2008 tornò al Festival di Sanremo condotto da Pippo Baudo con “Un falco chiuso in gabbia” e arrivò quarto. Tornò due anni dopo con “Aeroplani” e nel 2013 fu Fabio Fazio a volerlo come ospite durante la sua conduzione.

Nel 2019 è stato tra i coach di Ora o mai più, programma televisivo in onda su Rai 1.

