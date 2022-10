Lift Me Up è il titolo della nuova canzone di Rihanna che farà parte della colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever. Vi avevamo dato la notizia del ritorno ufficiale della cantante nelle scorse ore e, adesso, è stato reso noto anche il nome del brano che segna il il comeback a distanza di circa 6 anni dalla sua ultima fatica discografica, Anti.

Con questo breve teaser, accompagnato da titolo e data di rilascio, Rihanna ha confermato l’uscita di Lift me up per venerdì 28 febbraio 2022 (intorno alle 6 di mattina, ora italiana).

Black Panther: Wakanda Forever, le anticipazioni sul film (con la canzone di Rihanna)

Ecco la trama della pellicola, Black Panther: Wakanda Forever, come riportato dai colleghi di Cineblog:

In attesa di una sinossi ufficiale, il nuovo trailer riporta volti familiari dell’originale “Black Panther”, tutti in lutto per la morte del loro re. Tra le persone devastate dalla morte di re T’Challa, troviamo Nakia di Lupita Nyong’o, M’Baku di Winston Duke, Ramonda di Angela Bassett, Danai Gurira come Okoye e la Shuri di Letitia Wright, tutti membri della famiglia reale o amici intimi che hanno combattuto al fianco di Black Panther in numerose battaglie. La morte di re T’Challa provocherà un impatto significativo sul Wakanda, soprattutto da quando una delle ultime decisioni da sovrano che T’Challa ha preso prima degli eventi di Avengers: Infinity Wars e Avenger: Endgame è stata quella di portare fuori dalla clandestinità la nazione di Wakanda esponendola al mondo. Alla fine di Black Panther, il re T’Challa decide di guidare il popolo Wakandano in nuovi accordi di cooperazione con il mondo intero.

Il cast di “Black Panther 2” comprende anche Martin Freeman (Everett K. Ross), Tenoch Huerta (Namor), Dominique Thorne (Riri Williams), Florence Kasumba (Ayo), Michaela Coel, Isaach De Bankolé, Gigi Bermingham, Curtis Bannister, Dorothy Steel, Aleks Alifirenko, Shiquita James, Shalet Monique, Jarrell Pyro Johnson, Dan Matteucci, Chandra Gaines, Ivy Haralson.