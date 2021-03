Wrongonyou è in gara al Festival di Sanremo 2021, tra le Nuove Proposte, nella seconda serata di mercoledì 3 marzo con la canzone “Lezioni di volo“.

Giovanissimo, Wrongonyou vanta già importanti traguardi.

Nella sua carriera ha calcato i palchi di grandi festival internazionali come South by Southwest festival ad Austin in Texas (USA) e all’Europa Vox in Francia, Eurosonic Noorderslag in Olanda, Primavera Sound in Spagna e Home Festival in Italia. I suoi brani sono spesso diventati colonne sonore di film e serie tv (BABY su Netflix o il film “IL Premio” di Alessandro Gassman per citarne alcuni), in Italia e nel mondo. Con il disco “Milano parla piano” Wrongonyou scopre e sperimenta per la prima volta con la sua lingua madre, l’italiano.

Qual è il significato di Lezioni di volo? Ce lo racconta proprio il cantante:

“Lezioni di volo” è una di quelle canzoni arrivate al momento giusto e che funzionano da terapia, innanzitutto per me stesso, ma spero anche anche per chi ascolta e ci vede un po’ di sé: serve a ricordare quanto sia importante non avere paura di sentirsi liberi e di lanciarsi, magari appoggiandosi ad un’altra persona. Ho viaggiato in tutta Europa e negli Stati Uniti per presentare la mia musica. Ho macinato chilometri e preso tanti aerei, ma solo nell’ultimo anno, qui, fermo, ho capito come imparare a volare. Ci prendiamo solo il meglio che c’è”

Ci ha rivelato anche quando è nato il pezzo:

Lezioni di volo è nata in quarantena. Ho avuto come una sorta di scatto mentale, mi ha fatto bene il primo lockdown. Questa voglia di evasione, di libertà, mi ha portato a scrivere questa canzone. Spiccare il volo, volare mentalmente fuori dalle situazioni dove stavamo.

Qui sotto audio e testo della canzone:

Piccole cose che succedono

sto pensando a te ed esce il tuo

nome sul telefono (dove sei?)

ho cinque sensi che lo chiedono

se non sei con me non funzionano

come devono, hai gli occhi neri

quando sono triste, piove giorni

interi, voleremo da fermi

per stare meglio

Toccami le mani, che mi sveglio

come quel film, mai finito

in albergo, io con te gioco

allo scoperto,

se un giorno dimenticherai,

spero che poi mi riconoscerai

Avvicinati facciamo una foto

esci bene anche se non metto

a fuoco, non scappare che mi perdo

da solo, ma puoi darmi lezioni di volo

accompagnami che andiamo a una festa

ce ne andremo tardi col mal di testa

e se domani ti risvegli con me

ci prendiamo solo il meglio che c’è

ci prendiamo solo il meglio che c’è

Resto nei miei spazi personali

hai cambiato tutto,

una carezza, uno tsunami

intreccio le tue braccia come rami

se un giorno dimenticherai

spero che poi mi riconoscerai

Avvicinati facciamo una foto

esci bene anche se non metto

a fuoco, non scappare che mi perdo

da solo, ma puoi darmi lezioni di volo

accompagnami che andiamo a una festa

ce ne andremo tardi col mal di testa

e se domani ti risvegli con me

ci prendiamo solo il meglio che c’è

ci prendiamo solo il meglio che c’è

Riflettori sul nostro concerto

e non vogliamo niente di diverso

dove sei?

Avvicinati facciamo una foto

esci bene anche se non metto

a fuoco, non scappare che mi perdo

da solo, ma puoi darmi lezioni di volo

accompagnami che andiamo a una festa

ce ne andremo tardi col mal di testa

e se domani ti risvegli con me

ci prendiamo solo il meglio che c’è

ci prendiamo solo il meglio che c’è