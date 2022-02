Levante è diventata mamma: è nata Alma Futura

Levante è diventata mamma per la prima volta all’età di 34 anni. La cantautrice nata a Catania e cresciuta a Torino ha annunciato sui propri canali ufficiali social, la nascita di Alma Futura, la sua primogenita. Il papà è l’avvocato palermitano, Pietro Palumbo, con cui Levante vive una storia d’amore da circa due anni.

La bambina è nata precisamente ieri, domenica 13 febbraio 2022. Il particolare nome scelto dalla cantautrice non è passato inosservato ed è già entrato tra i trending topic di Twitter.

Su Instagram, è disponibile un’immagine grazie alla quale si può intravedere il viso della bambina. Oltre alla foto, la cantautrice ha pubblicato un post con il quale ha riassunto, a grandi linee, l’avventura della sua prima gravidanza, manifestando la propria felicità:

Nel post, Levante ha ringraziato il suo compagno Pietro (“Grazie Pietro per questo viaggio”) e tutta l’équipe medica che l’ha assistita durante il parto. La bambina è nata all’ospedale Humanitas San Pio X di Milano.

Lo scorso 28 gennaio, Levante, con molta sincerità, aveva condiviso, sempre su Instagram, le sensazioni particolari e contrastanti che ha avvertito durante questa sua prima gravidanza:

Sono stati mesi potenti ma mentirei se dicessi che li ho cercati.

Le cose a volte trovano te senza che tu ti esponga con chissà quale convinzione.

Nonostante questa grazia – è così che la definisco – la mia infinita tenerezza verso la vita che mi abita si è mischiata spesso al dolore di non riconoscermi, giorno dopo giorno.

“Non sono io”, mi sono ripetuta tante volte, detestandomi… Nulla a che vedere con l’amore infinito che provo per questa piccolina, che proteggerò con tutte le mie forze.

Io, però, non sono più io da mesi e non vedo l’ora di ritrovarmi dentro il mio solito e stupido involucro che mi ha accompagnata nel modo in cui poteva, fino a dover fare spazio.

Ci tengo a dirlo perché sembra che le donne in gravidanza debbano rispondere di una felicità esilarante a tutti i costi.

Non è assolutamente così, perché la felicità se ne va con un soffio di vento anche quando sei in cima al mondo.

Buon viaggio a tutte le future madri, ci saranno un milione di paure ad accompagnarvi ma avrete due cuori e due cervelli e arriverete vittoriose su quella cima lì.