Follemente, Levante: testo e significato della canzone colonna sonora del film di Paolo Genovese

Levante, dopo qualche mese dalla pubblicazione del suo libro di poesie “Opera Quotidiana”, torna a prestare la sua musica al mondo del cinema. Suo è infatti, il brano “Follemente”, scelto per la colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese nelle sale dal 20 febbraio 2025.

Un ritorno al cinema per la musica della cantautrice, dopo aver scritto l’intera colonna sonora del film di Pilar Fogliati, Romantiche, uscito nel 2023. La pellicola vede la regia di Paolo Genovese e il cast formato da Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria.

A seguire potete leggere testo e significato del brano.

Il testo di Follemente di Levante

E d’improvviso ha preso fuoco il cielo

Mi scuoto il corpo, sogno o è tutto vero?

La voce inciampa e perde le parole

Ciao, tu chi sei? Perché proprio l’amore?

Perché proprio l’amore? E ti ho sorriso e non ti conoscevo

Tieni le chiavi, questo è il mio universo

Scusa il disordine, vado via spesso

Rimetti a posto se ti senti perso Ma io domani non credo che arrivi

Domani non credo che ci sarò mai

Non credo che ci sarà un “noi” Ah, se avessi solo un po’ del tuo coraggio

Sarei adesso tutto quello che non sono stata mai

Ah-ah, ah, se questa è la misura del tuo abbraccio

Dovrò follemente scegliere di andare via da noi Sei l’imprevisto che io non volevo

L’apparizione in viaggio, nel deserto

Vorrei nascondermi, ma non ho scampo

È solo un bacio il prezzo del riscatto?

E ti ho sorriso mentre ti perdevo

Dammi le chiavi, dammi il mio universo

Conservo il cuore, tu tieniti il resto

E non cercare in ogni cosa il senso Sai, io domani non credo che ci sarò mai

Io non credo che arriverò mai

Non credo che ci sarà un “noi” Ah, se avessi solo un po’ del tuo coraggio

Sarei adesso tutto quello che non sono stata mai

Ah-ah, ah, se questa è la misura del tuo abbraccio

Dovrò follemente scegliere di andare via da noi Follemente

Follemente

Via da noi

Prima o poi

Il significato della canzone Follemente di Levante

“Follemente” di Levante racconta il tumulto interiore di una persona che si trova intrappolata tra il desiderio di amare e la paura di lasciarsi andare del tutto. Il brano descrive un incontro improvviso e travolgente con l’amore, che la protagonista non si aspettava e forse nemmeno desiderava:

“E d’improvviso ha preso fuoco il cielo / Mi scuoto il corpo, sogno o è tutto vero?”

C’è un’iniziale apertura all’altro, un tentativo di condivisione, ma già emerge il timore del legame:

“Tieni le chiavi, questo è il mio universo / Scusa il disordine, vado via spesso / Rimetti a posto se ti senti perso.”

Il ritornello evidenzia il conflitto: vorrebbe avere il coraggio di vivere pienamente questo amore, ma sente che non ci riuscirà, che non potrà esserci un futuro per loro:

“Se avessi solo un po’ del tuo coraggio / Sarei adesso tutto quello che non sono stata mai.”

L’incontro si trasforma in un addio inevitabile. La protagonista realizza che questo amore, seppur forte e travolgente, non è qualcosa che può sostenere. Così sceglie di allontanarsi “follemente”, ossia con una decisione che sembra irrazionale ma necessaria per preservare sé stessa:

“Dovrò follemente scegliere di andare via da noi.”

Il brano trasmette il dolore della rinuncia, il senso di smarrimento e la consapevolezza che, per quanto possa essere difficile, a volte la scelta migliore è lasciarsi andare.