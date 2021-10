Let Somebody Go è un brano dei Coldplay presente nel nuovo disco della band, Music of the spheres, uscito il 15 ottobre 2021.

Come è nata la collaborazione tra i Codplay e Selena Gomez?

Ecco come è nata la collaborazione tra la band e Selena Gomez, raccontata direttamente dalle parole di Chris Martin:

È solo una ballata davvero adorabile. E abbastanza presto ci siamo resi conto che avevamo bisogno di una controparte femminile alla voce. E siamo stati molto grati del fatto che, quando abbiamo chiesto a Selena di cantarla, ha adorato la canzone ed è stata felice di farlo. Le collaborazioni in generale sono qualcosa che abbiamo fatto più di recente. Non lo facevamo mai davvero prima. Quando eravamo più giovani, ci chiudevamo in una stanza e sentivamo di dover dimostrare tutto da soli. Ma penso che con il passare del tempo sia diventato più interessante per noi lavorare con altre persone provenienti da diverse parti del mondo, generi diversi. Aggiunge solo colore e carattere alla musica.

Let Somebody Go, significato canzone

“Let Somebody Go” è una traccia del nono album in studio dei Coldplay, Music of the Spheres, e contiene il featuring di Selena Gomez. La canzone vede Chris Martin e Selena cantare del dolore che deriva dalla perdita della persona amata. Racconta quanto faccia male e sia pura sofferenza lasciar andare qualcuno che era sempre accanto a noi.

Coldplay feat. Selena Gomez, Let Somebody Go, Testo canzone

(Let somebody, let somebody go)

We had a kind of love

I thought that it would never end

Oh my lover, oh my other, oh my friend

We talked around in circles and

We talked around and then

I loved you to the moon and back again

You gave everything this golden glow

Now turn off all the stars, ‘cause this I know

That it hurts like so

To let somebody go

All the storms we weathered

Everything that we went through

Now without you, what on earth am I to do?

When I called the mathematicians and

I asked them to explain

They said love is only equal to the pain

And when everything was going wrong

You could turn my sorrow into song

Oh, it hurts like so

To let somebody go

To let somebody go

Oh, oh-oh

Oh, oh-oh

(Let somebody, let somebody go)

Oh, oh-oh, (oh) when you love somebody (oh)

When you love somebody (oh)

Got to let somebody know

Oh, oh-oh, (oh) when you love somebody (oh)

When you love somebody (oh)

Got to let somebody know

So, when you love somebody

When you love somebody

Then it hurts like so

To let somebody go

It hurts like so

To let somebody go

But you’re still with me now, I know

(Let somebody, let somebody go)

Oh (Let somebody, let somebody go)

But you’re still with me now, I know

(Lascia qualcuno, lascia andare qualcuno)

Abbiamo avuto una specie di amore

Pensavo che non sarebbe mai finito

Oh mio amore, oh mio altro, oh mio amico

Abbiamo parlato intorno e

Abbiamo parlato in giro e poi

Ti ho amato fino alla luna e ritorno

Hai dato tutto questo bagliore dorato

Ora spegni tutte le stelle, perché questo lo so

Che fa così male

Lasciare andare qualcuno

Tutte le tempeste a cui abbiamo resistito

Tutto quello che abbiamo passato

Ora senza di te, cosa diavolo devo fare?

Quando ho chiamato i matematici e

Ho chiesto loro di spiegare

Hanno detto che l’amore è uguale solo al dolore

E quando tutto stava andando storto

Potevi trasformare il mio dolore in una canzone

Oh, fa così male

Lasciare andare qualcuno

Lasciare andare qualcuno

Oh oh oh

Oh oh oh

(Lasciare qualcuno, lascia andare qualcuno)

Oh, oh-oh, (oh) quando ami qualcuno (oh)

Quando ami qualcuno (oh)

Devo farlo sapere a qualcuno

Oh, oh-oh, (oh) quando ami qualcuno (oh)

Quando ami qualcuno (oh)

Devo farlo sapere a qualcuno

Quindi, quando ami qualcuno

Quando ami qualcuno

Allora fa male così

Lasciare andare qualcuno

Fa così male

Lasciare andare qualcuno

Ma sei ancora con me ora, lo so

(Lascia qualcuno, lascia andare qualcuno)

Oh (Lascia qualcuno, lascia andare qualcuno)

Ma sei ancora con me ora, lo so