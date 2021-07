Coldplay, Music Of The Spheres è il nuovo album

I Coldplay hanno annunciato oggi il loro nono album di inediti, Music Of The Spheres, che sarà disponibile a partire dal prossimo 15 ottobre. L’album, prodotto da Max Martin, è già disponibile in pre-order.

Music Of The Spheres è stato annunciato dalla band con due post condivisi sul loro profilo Instagram.

Il primo post contiene un album trailer, disponibile anche su YouTube, grazie al quale è possibile ascoltare un piccolo estratto di ogni canzone. Ricordiamo che una prima anticipazione dell’album è già stata pubblicata: si tratta del singolo Higher Power, rilasciato lo scorso 7 maggio, brano più trasmesso dalle radio in Italia per 6 settimane.

Il secondo post, invece, contiene un messaggio scritto a mano, firmato da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion e dal direttore creativo Phil Harvey:

Ciao a tutti.

Speriamo che voi stiate davvero bene.

Abbiamo un nuovo album intitolato Music Of The Spheres (Vol. I) che uscirà venerdì 15 ottobre 2021.

È stato prodotto da Max Martin.

C’è un trailer dell’album intitolato Overtura che potrai vedere o ascoltare da ora se ti va.

Poi, venerdì, uscirà un’altra traccia dell’album intitolata Coloratura.

Il nostro prossimo singolo uscirà a settembre.

Grazie se ascolti le nostre canzoni o se verrai ai nostri show o per qualsiasi altro modo ci siamo incontrati attraverso la musica.

Con amore.

Ognuno è un alieno da qualche parte.

Di seguito, trovate la tracklist del nuovo album. Cinque titoli di canzoni su dodici sono rappresentati da emoji.

Coldplay – Music Of The Spheres: la tracklist

1. 🪐

2. Higher Power

3. Humankind

4. ✨

5. Let Somebody Go

6. ❤️

7. People Of The Pride

8. Biutyful

9. 🌎

10. My Universe

11. ♾️

12. Coloratura