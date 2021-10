I Coldplay domani pubblicheranno il nuovo disco “Music of the spheres” e, in questi minuti, hanno annunciato il tour mondiale che accompagnerà l’uscita dell’album. Ecco il messaggio condiviso dalla band che, però, purtroppo, non prevede nessun concerto in Italia.

Suonare dal vivo e trovare connessione con le persone è il motivo per cui esistiamo come gruppo musicale. Abbiamo pianificato questo tour da anni e siamo super entusiasti di suonare canzoni di tutto il nostro tempo insieme. Allo stesso tempo, siamo molto consapevoli che il pianeta sta affrontando una crisi climatica. Così abbiamo trascorso gli ultimi due anni a consultarci con esperti ambientali per rendere questo tour il più sostenibile possibile e, soprattutto, per sfruttare il potenziale del tour per portare le cose avanti. Non ci azzeccheremo del tutto, ma ci impegniamo a fare tutto il possibile e a condividere ciò che impariamo. È un work in progress e siamo davvero grati per l’aiuto che abbiamo avuto finora. Se vi va di venire a un nostro show e cantare con noi, siamo così felici di vedervi..

Coldplay, tour 2022, concerti, date e Paesi

Ecco le date annunciate, ad oggi, dalla band. Come anticipato, però, nessun live è previsto nel corso del 2022 in Italia. Si parte da marzo con San José, passando poi alle date in Europa nell’estate del prossimo anno. Presente Parigi, Bruxelles e Berlino. Ma, nonostante tre date a Londra e una a Glasgow, i Codplay non hanno inserito nessuna data nel nostro Paese.

18 marzo 2022, San Josè

22 marzo 2022, Santo Domingo

25 marzo 2022, Monterrey

29 marzo 2022, Guadalajara

3 aprile 2022, Città del Messico

25 aprile 2022, Santa Clara

26 aprile 2022, Los Angeles

3 maggio 2022, Phoenix

6 maggio 2022, Dallas

8 maggio 2022, Houston

28 maggio 2022, Chicago

1 giugno 2022, Washington

4 giugno 2022, East Rutherford

8 giugno 2022, Philadelphia

11 giugno 2022, Atlanta

14 giugno 2022, Tampa

2 luglio 2022, Francoforte

3 luglio 2022, Francoforte

8 luglio 2022, Varsavia

10 luglio 2022, Berlino

12 luglio 2022, Berlino

16 luglio 2022, Parigi

17 luglio 2022, Parigi

5 agosto 2022, Bruxelles

6 agosto 2022, Bruxelles

12 agosto 2022, Londra

13 agosto 2022, Londra

16 agosto 2022, Londra

23 agosto 2022, Glasgow

10 settembre 2022, Rio De Janeiro