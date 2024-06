Darkest lullaby è una canzone dei Kasabian prodotta da Sergio Pizzorno & Mark Ralph e tratta dal nuovo disco della band, Happenings. Qui sotto, a seguire, potete ascoltare il brano, leggere traduzione, testo e significato.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Darkest Lullaby” dei Kasabian.

Ecco il testo in inglese di “Darkest Lullaby” dei Kasabian.

Oh, my love tears me apart

Oh, I don’t know where I’m going now

Can we get back to the darkest lullaby?

I was afraid we’d gotten so high

Down in the doldrums and hearing your lie

Always complaining and never the same, aw

And out on the dance floor, the lighting down low

Passion for danger, I’m feeling your flow

And for a moment forgetting the pain

Oh, my love tears me apart

Oh, I don’t know where I’m going now

Can we get back to the start?

Inside my mind

I try to find

Oh, I don’t know where I’m going now

When you sing me your darkest lullaby

You tell me it’s over, I’m wishing you well

I’m just a ghost living under your spell

Keeping your secrets, it’s all in the game, aw

So glad, so glad I met ya

So glad, so glad I met ya

So sad I can’t forget you now

Oh, my love tears me apart

Oh, I don’t know where I’m going now

Can we go back to the start?

Inside my mind

I try to find

Oh, I don’t know where I’m going now

When you sing me your darkest lullaby

Tears me apart

Oh, my love tears me apart