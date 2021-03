Leonardo Lamacchia ha concluso la propria esperienza ad Amici al termine del serale andato in onda ieri sera su Canale 5, in prima serata. Leonardo, cantante della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, durante il secondo serale, è finito a rischio eliminazione al termine della terza manche insieme a Deddy e alla ballerina Serena, risultando il meno votato.

Al ballottaggio finale, Leonardo si è confrontato con Aka7even, cantando due inediti, Il Natale e l’estate e Orione, singolo presentato ad Amici lo scorso 20 febbraio, che sta attirando l’attenzione.

Fino ad ora, infatti, il singolo del cantante 27enne barese ha ottenuto 200mila visualizzazioni su YouTube e 600mila streaming su Spotify. Attualmente, Orione si trova anche ai primi posti della classifica dei singoli più scaricati su iTunes.

Di seguito, trovate il testo di Orione. Cliccando qui, potete ascoltare la canzone.

Leonardo Lamacchia – Orione: il testo

Online e non rispondi

Niente più vacanze insieme

Dovevamo andare al mare a vela sul Mediterraneo

E me l’hai detto tu che è meglio costruire

Che guardare sul soffitto Orione e

Poteva essere amore, poteva essere amore.

Conosci quello da un mese

e già dorme da te

Non significa niente

che per me sei importante

Dici che è già troppo tardi

per appartenersi

Ti ricordi a Bologna

Vorrei che fossimo lì.

Il cielo, il planetario,

gli horror sul divano

La quarantena in casa insieme, i toast a colazione

Mi manca da morire,

E me l’hai detto tu che il tempo sa curare

Ma sogno di cadere.

Conosci quello da un mese

e già dorme da te

Non significa niente

che per me sei importante

Dici che è già troppo tardi

per appartenersi

Ti ricordi a Bologna

Vorrei che fossimo lì,

vorrei che fossimo lì.

Vorrei che fossimo ancora lì

Quando era tutto più facile.

Apri, sono io.

E stai con quello da un mese,

ma chi caz*o è

Non significa niente

che per me sei importante

Tu dimmi che mi vuoi bene

soltanto se ci credi

Ti ricordi a Bologna

Vorrei che fossimo lì,

vorrei che fossimo lì.

Ritorniamo a Bologna

Vorrei che fossimo lì,

vorrei che fossimo lì.

Ok, chiudi.