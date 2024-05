Triste è il nuovo singolo di Simba La Rue pubblicato il 17 maggio 2024. Annunciato nella giornata di oggi sui suoi profili social, con “Triste” il rapper mostra tutte le sue fragilità in un brano scritto a cuore aperto e che ripercorre tutto il passato non facile dell’artista, in cui valuta gli errori commessi promettendosi di cambiare vita.

“Triste” dà seguito alle collaborazioni d’eccezione in cui Simba La Rue è stato ospite negli scorsi mesi, in singoli come “Tekken” con Niky Savage, “Butterfly” con Emis Killa e “X-ADV” come featuring di Vale Lambo, e in particolare nell’ultimo album di Baby Gang, “L’angelo del male” nel brano “Assistente sociale”.

Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del brano.

Clicca qui per vedere il lyric video e ascoltare “Triste” di Simba La Rue su YouTube.

Leggi il testo di “Triste”, il nuovo singolo di Simba La Rue.

F.T.

Sono nei guai, lasciami stare, lasciami stare

Non chiedermi: “Come stai?”

Sono nei guai, lasciami stare, lasciami stare

Non chiedermi: “Come stai?”, perché sto male

Non mi piace dove stavo, giungla di animali

La scuola la detestavo, mi vergognavo

Ero vestito uguale per tutto l’anno

Farò i soldi un giorno, mamma, ti dirò: “Fai i bagagli”

E-E quante volte ho chiesto di perdonarmi

E quante volte ho chiesto: “Perché piangi?”

Ho-Ho voltato la pagina

Non faccio più soldi facili

Sto firmando vari contratti

M’han detto: “Cambia mentalità

O finisci sparato, o finisci in cella”

Avevo altro per la testa

È stato un trauma il primo arresto

Soldi m’han dato alla testa, ah

Io non volevo tutto questo

Pensano che me lo invento

L’ho detto, l’ho fatto veramente

Nu guaglione malamente, perso qualche parente

Soldi nelle pareti, facevo le tarantelle

Quanti in zona hanno talento, lo Stato non ci sente

Ci considera vermi perché non chiediamo niente

Non chiedermi se va bene, non va bene niente

I ragazzi di quartiere in paranoia per le sirene

Lotto con iene dalla mattina alla sera

Ho visto il bello pure in mezzo alla miseria

Ho-Ho voltato la pagina

Non faccio più soldi facili

Sto firmando vari contratti

M’han detto: “Cambia mentalità

O finisci sparato, o finisci in cella”

Avevo altro per la testa

È stato un trauma il primo arresto

Soldi m’han dato alla testa, ah

Io non volevo tutto questo

Pensano che me lo invento

L’ho detto, l’ho fatto veramente