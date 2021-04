Leggi dell’universo è il titolo del nuovo inedito di Tancredi, interpretato ad Amici 20 nella sesta puntata del serale e in gara al televoto, nell’appuntamento del daytime del talent show.

Qui potete vedere il video dell’esibizione, a seguire il testo del brano.

Tancredi, classe 2001, nato a Milano. Entra ad Amici a febbraio vincendo una sfida voluta da Arisa contro Evandro (allievo di Anna Pettinelli). Si presenta in studio con i suoi inediti “Fuori di Testa” e “Las Vegas”, brano che Amici pubblica con la produzione di Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Tancredi, Leggi dell’universo, Testo

Ti giuro che un giorno ti porterà via con il vento

dove non c’è l’avidità e lo scorrere del tempo

non faccio scendere le lacrime ma un mare dentro

andremo via quando si dorme e fuori è tutto spento

E certe volte non so manco dirti più chi sono

non so perché, con tutti attorno, mi sento più solo

ripenso a ciò che ho fatto e non trovo niente di buono

vorrei riuscire a darmi pace ma non trovo il modo

non so stare senza te, tu senza di me

siamo come Bonnie e Clyde, come Daisy e Gatsby

se mi chiami non sto Ok, sono già da te

sono già da te

E allora vai, vai

tu non sai quello che mi fai, fai

ci rivedremo forse mai, mai

restiamo insieme stanotte

tanto chi se ne fotte anche se è l’ultima

Vai, vai

ti ho detto è meglio se ora vai, vai

ma non te ne sei andata mai, mai

le leggi dell’universo sono i treni che ho perso

se non ci sei te

Sarebbe bello avere tutto e andare a batterie

e non sentire più il dolore, il freddo e le bugie

curare con parole e baci la malinconia

sapere che fuori c’è posto anche per la pazzia

e certi particolari mi hanno reso ciò che sono

e serve un battito d’ali per saldare i piedi a terra

e farò salti mortali

per trovare il mio universo e per non perdere più quello che voglio

E allora vai, vai

tu non sai quello che mi fai, fai

ci rivedremo forse mai, mai

restiamo insieme stanotte

tanto chi se ne fotte anche se è l’ultima

Vai, vai

ti ho detto è meglio se ora vai, vai

ma non te ne sei andata mai, mai

le leggi dell’universo sono i treni che ho perso

se non ci sei te

se non ci sei te