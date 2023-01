Quali sono gli album e le canzoni più vendute nel 2022 nel Regno Unito? Per la prima volta da quando i dati delle classifiche di fine anno hanno iniziato a essere resi pubblici più di cinquant’anni fa, le canzoni più popolari dell’anno secondo la Official Charts Company sono state tutte pubblicate da artisti britannici. Harry Styles si è aggiudicato il primo posto con la sua hit “As It Was”, seguita da “Bad Habits” di Sheeran. In particolare, “As It Was” di Harry Styles e “Afraid To Feel” di LF System sono le uniche canzoni nella top 10 effettivamente pubblicate nel 2022. A parte “Running Up That Hill” di Bush pubblicato nel 1985, tutte le altre tracce nella rosa dei candidati sono stati rilasciati nel 2020 o nel 2021.

Dai dati emersi, le vendite di vinili sono cresciute per il 15esimo anno consecutivo, raggiungendo un massimo di 5,5 milioni di unità. “Midnights” di Swift è stato il vinile più venduto del 2022, con “Harry’s House” al secondo posto, “The Car” degli Arctic Monkeys al terzo, “Cmon You Know” di Liam Gallagher e “Rumours” dei Fleetwood Mac al quinto.

Le vendite di cassette sono cresciute del 5,2% per un totale di 195.000 unità. L’album su cassetta più venduto di quest’anno è stato “The Car” degli Arctic Monkeys, che ha venduto più di 10.000 unità in meno di tre mesi dal suo arrivo.

Qui sotto la classifica dei brani di maggior successo nel Regno Unito nel 2022, a seguire quella degli album. Trionfo per Harry Styles.

Brani più venduti nel Regno Unito nel 2022: primo posto per Harry Styles

1. Harry Styles – ‘As It Was’

2. Ed Sheeran – ‘Bad Habits’

3. Fireboy DML and Ed Sheeran – ‘Peru’

4. Cat Burns – ‘Go’

5. Ed Sheeran – ‘Shivers’

6. Kate Bush – ‘Running Up That Hill’

7. Glass Animals – ‘Heat Waves’

8. Lost Frequencies and Calum Scott – ‘Where Are You Now’

9. LF System – ‘Afraid to Feel’

10. Sam Fender – ‘Seventeen Going Under’

Album più venduti nel Regno Unito nel 2022

1. Harry Styles – ‘Harry’s House’

2. Ed Sheeran – ‘=’

3. Taylor Swift – ‘Midnights’

4. The Weeknd – ‘The Highlights’

5. Olivia Rodrigo – ‘Sour’

6. Eminem – ‘Curtain Call: The Hits’

7. Elton John – ‘Diamonds’

8. Fleetwood Mac – ’50 Years – Don’t Stop’

9. Little Mix – ‘Between Us’

10. Abba – ‘Gold – Greatest Hits’