Appuntamento stasera, 5 luglio 2024, in Piazza Napoleone al Lucca Summer Festival 2024 per il concerto di Geolier. Oltre due ore e mezza di musica, un’energia assoluto, un impianto luci curato nei minimi dettagli, tra effetti speciali, fuochi d’artificio, fiamme, con l’artista che entra sul palco scendendo dall’alto, regalando poi uno dei momenti più carichi di intensità durante il brano “Dio lo sa”, in cui ha cantato a 9 metri e mezzo di altezza, circondato da visual che mostrano una rivisitazione del giudizio universale.

Nella scaletta del concerto saranno presenti i brani più noti della sua carriera, presenti nel disco “Il coraggio dei bambini” e le tracce dell’ultimo album “Dio lo sa”, già con vendite record a poche settimane dalla pubblicazione.

La scaletta del concerto di Geolier al Lucca Summer Festival 2024

Per sempre

Money

So fly

Presidente

Si stat tu

Me vulev fa ruoss

Scumpare

Moncler

Ricchezze

Episodio d’amore

Idee chiare

Chiagne

Narcos

Capo

Maradona

I p me tu p te

Ricchezza

X Caso/M Manc

El pipe de oro

Napoletano

Come vuoi

2 secondi

Il male che mi fai

L’ultima poesia

Cadillac

Amo ma chi t sap

P Secondigliano

Io t’o giur’

Una vita fa

Dio lo sa

Già lo sai

Nu parl, Nu sent, Nu vec

Finché non si muore

Na catena

Vogl sul a te

Campioni in Italia

Give you my love

Il concerto inizierà alle 21.30

Come arrivare in Piazza Napoleone al Lucca Summer Festival 2024

In auto:

Da Nord (Milano, Firenze):

Prendi l’autostrada A1 in direzione sud.

Prosegui sulla A11/E76 in direzione Pisa Nord/Genova.

Prendi l’uscita Lucca Est.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Da Sud (Roma, Livorno):

Prendi l’autostrada A1 in direzione nord.

Prosegui sulla A12/E80 in direzione Pisa Nord.

Continua sulla A11 in direzione Firenze.

Prendi l’uscita Lucca Est.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Da Pisa:

Prendi la strada statale SS12 in direzione Lucca.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Parcheggio

Lucca ha diverse aree di parcheggio fuori dalle mura del centro storico. I parcheggi principali includono:

Parcheggio Palatucci: vicinissimo alle mura, da qui puoi entrare in città e camminare fino a Piazza Napoleone.

Parcheggio Mazzini: anche questo è molto vicino alle mura e permette un facile accesso a piedi alla piazza.

Parcheggio Carducci: leggermente più lontano ma ben servito da navette verso il centro.

Mezzi Pubblici

In Treno:

Prendi un treno per Lucca. La stazione ferroviaria di Lucca è ben collegata con le principali città della Toscana e altre città italiane.

Una volta arrivato alla stazione di Lucca, Piazza Napoleone è a circa 10 minuti a piedi. Uscendo dalla stazione, attraversa la strada e dirigiti verso Porta San Pietro per entrare nel centro storico. Segui poi le indicazioni per la piazza.

In Autobus:

Diverse compagnie di autobus collegano Lucca con le città circostanti. Controlla gli orari e le fermate con le compagnie di trasporto locale (come VaiBus o Autolinee Toscane).

Gli autobus solitamente fermano vicino alla stazione ferroviaria o nelle immediate vicinanze del centro storico.

Una volta arrivato a Lucca, troverai numerose indicazioni per il Lucca Summer Festival, che ti guideranno facilmente a Piazza Napoleone