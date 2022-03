Harry Styles ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, As it was, disponibile dal 1 aprile 2022. Il cantante, pochi giorni fa, con un teaser video, aveva svelato la pubblicazione di un album nuovo di zecca, “Harry’s House”, fuori dal 20 maggio 2022. E “As It Was” è il brano che anticipa e promuove questo progetto di inediti.

L’artista ha pubblicato diverse foto su Instagram di se stesso vestito con un abito rosso senza maniche con paillettes e nella didascalia ha scritto: “As it was. 1 april”.

As It Was. April 1. Midnight UK. hstyles.co.uk Posted by Harry Styles on Monday, March 28, 2022

Si tratta dell’atteso ritorno da solista dell’ex leader dei One Direction, dal suo LP del 2019 “Fine Line”.

Harry Styles – che ha pubblicato l’album omonimo di debutto nel 2017 – si è rivolto ai social media per annunciare “Harry’s House”. Accanto a una foto della copertina dell’album, Harry ha scritto su Twitter: “Harry’s House. 20 may”.

Si sa ancora poco sull’album: saranno presenti 13 nuove tracce e la presunta copertina dell’album, che vede la superstar del pop che si gratta il mento in piedi sul soffitto di un soggiorno capovolto. Un divano e un comodino sopra di lui, ai suoi piedi un lampadario.

L’uscita dell’album di 13 tracce arriverà anche un mese prima che il cantante di “Adore You” riprenda il suo “Love On” Tour, che aprirà a Glasgow a giugno prima di andare allo stadio di Wembley, a seguito di una serie di ritardi. a causa della pandemia di COVID-19. Poi i concerti continueranno in Europa nelle settimane a seguire.

A febbraio 2022, Harry Styles era stato avvistato mentre girava un video musicale per le strade del centro di Londra, sdraiato su un letto gigante che veniva trascinato davanti a Buckingham Palace. Che sia questo il video ufficiale girato per lanciare il nuovo singolo “As it was” che anticipa il progetto di Harry Styles? Vi terremo aggiornanti su testo, traduzione e video non appena disponibili.