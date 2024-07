Il cantante non sembra aver preso particolarmente bene il video di pochi secondi del suo live con “Let it go” mentre gesticola. Ma è così offensiva la cosa?

Tedua, Let it go e Fatte ‘na risata…

I meme sono ormai all’ordine del giorno. Chiunque bazzichi in televisione, in un film, in un concerto, può essere al centro di video che possono risultare più o meno divertenti. A volte diventa un tormentone una frase sfuggita. Chi non ricorda il cult “Sei falsa Simona, Ca**o!” pronunciato da Arisa a X Factor? Le due poi ci ironizzarono sopra anni dopo, durante un’ospitata della cantante a “Citofonare Rai 2”. E “Col cuore!” di Barbara D’Urso? Sono tutte frasi pronunciate dalle dirette interessate che sono state condivise e commentata da migliaia e migliaia di persone. Poi ci sono i video doppiati sul web dove all’audio originale viene cambiata la voce e le frasi vengono modificate. E ancora scene montate con musiche o canzoni che puntano alla risata ma, soprattutto, alla viralità. Questo è il 2024, bellezze. In queste ore, però, qualcuno non ha preso particolarmente bene alcune clip che girano sui social. Ci riferiamo a Tedua, nello specifico.

Con concerti sold out e primi posti in classifica assicurati, Tedua è uno degli artisti più amati, i suoi pezzi sono diventati delle vere e proprie hit. Il tour è un successo assicurato e i biglietti sono esauriti in pochissimo tempo. Al netto della fama e di questi riscontri evidenti, sono iniziati a circolare centinata di video dell’artista impegnato in live, interviste tv e promozioni. E tra esibizioni, performance che ammaliano i fan, qualcuno ha anche avuto l’ardire (!) di ironizzare sui movimenti, sul gesticolare dell’artista mentre canta sul palco. Hanno così tolto l’audio originale, mettendo il ritornello di “Let it go” di Frozen che – diciamocelo – si adatta persino bene in quei pochi secondi. Il diretto interessato è incappato in una di queste clip, diventate virali. Pensate che si sia fatto una risata? Eh no. Ecco il suo sfogo via social.

“Oggi ride, si sdrammatizza, tanto dopo che ho visto i miei video con Frozen, ragazzi. Ma lo capite che le mosse che faccio, decontestualizzate su TikTok per un hater sono cringe ma per un pubblico che sta sotto al palco sono proprio fonte di energia? Non lo volete proprio capire, provate sempre a sminuirmi con gli hater. Io godo, godo, a sapere che voi non riuscite a capire come mai del mio successo. Io e il mio pubblico e io lo sappiamo e continuiamo a spaccare tutto, un po’ di sano ego ogni tanto, no? Sucatecela!”

Anche poeta (cit.). Qui sotto il video di Frozen e la replica di Tedua.

Ora, partendo dal fatto che non vedo così accanimento da parte di un presunto hater che, nella sua cameretta, inserisce l’audio di “Let it go” in qualche secondo di performance per ironizzare su mosse e gestualità durante un live. Ci sta quella canzone. Fa ridere? Può far sorridere, magari qualcuno nemmeno si è divertito. Da qui, però, a parlare di haters, ce ne passa…

Sta sempre al singolo protagonista al centro di un meme o di un video ironico se accettare lo scherzo, la boutade, oppure se non prestarsi al gioco e replicare con stizza. Si diceva che l’importante era parlarne, per qualcuno deve essere fatto anche con precise modalità.

Annalisa si è divertita e si è anche prestata a “duetti” con la sua imitazione da parte di Brenda Lodigiani, impegnata a sottolineare che lei è laureata in fisica “non come Elodie“, che lei sa fare certe performance “non come Elodie“. Ironizza sui suoi “uuuuhhh“, “ahhhhh” che hanno caratterizzato alcune delle sue hit più note. Annalisa ha riso, è stata al gioco, ci ha scherzato ridendo sulla rivalità inesistente con Elodie. Non ha fatto un video, in auto, seria, a ribadire che lei stima tutte le sue colleghe, vuole la pace nel mondo e che i suoi “uuuhhh” e “ahhhh” sono suoni onomatopeici espressioni dell’anima e del super io freudiano. Ci ha riso, si è presa in giro, ha fatto centro.

A volte, SINCERAMENTE, bisognerebbe solo lasciar correre e lasciar andare. Tedua, (in maniera complice, per carità…), ascoltami, fatte ‘na risata su questa cosa. Lascia stare.

Let it go.

Ops.