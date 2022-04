Lazza, Sirio Tour 2022: tutte le date del tour estivo (Biglietti)

Con il suo nuovo album, Sirio, ha conquistato la vetta della classifica Fimi degli album più venduti in Italia e ora Lazza ha annunciato ufficialmente le date del Sirio Tour 2022, il suo tour estivo che lo terrà impegnato da giugno a settembre nei club e nei principali festival estivi. In fondo, trovate tutti i dettagli. Tutti le informazioni riguardanti i biglietti sono disponibili sul sito https://menextagency.com/artista/lazza/booking/.

Anticipato dai singoli Ov3rture e Molotov e lanciato dal singolo Panico, Sirio, il terzo album di inediti del rapper milanese, come scritto in apertura, è risultato questa settimana l’album più venduto nel nostro paese.

Anche nella classifica dei singoli, Lazza ha raggiunto la vetta grazie al brano Piove che vede la partecipazione di Sfera Ebbasta. Il brano, non pubblicato ufficialmente come singolo, è riuscito nell’impresa di scalzare dal primo posto Brividi, la hit di Mahmood e Blanco che dominava la classifica da 10 settimane. Il singolo Panico, realizzato con Takagi & Ketra, si trova comunque in top ten, attualmente al settimo posto. Anche il precedente singolo Molotov è rientrato in classifica, piazzandosi tra i primi dieci posti.

Lazza – Sirio Tour 2022: calendario

11 giugno 2022 – Mamamia – Senigallia

16 giugno 2022 – Carroponte – Milano

21 giugno 2022 – Rock in Roma – Roma

9 luglio 2022 – Rimini Beach Arena – Rimini

17 luglio 2022 – Fiera della Musica – Azzano Decimo (PN)

22 luglio 2022 – Atlantide Fest – Cagliari

24 luglio 2022 – Parco Gondar – Gallipoli

29 luglio 2022 – Indiegeno Fest – Patti (ME)

31 luglio 2022 – Belvedere – Caserta

27 agosto 2022 – Ama Festival – Romano D’Ezzelino (VI)

1 settembre 2022 – Italian Style Festival – Ortona (CH)

3 settembre 2022 – Viper Summer Festival – Firenze