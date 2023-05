Continua l’Ouver Tour di Lazza con una nuova tappa, stasera, 6 maggio 2023, all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno. Già con vendite impressionanti ancora prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo, l’album Sirio è schizzato nuovamente ai primi posti della classifica Fimi dei dischi più venduti, insieme al boom di “Cenere”, il brano in gara sul palco del Teatro Ariston. A seguire la scaletta del concerto e tutte le informazioni sui biglietti venditi.

Lazza a Bologna, biglietti concerto all’Unipol Arena, 6 maggio 2023

Non sono più disponibili biglietti per la data di sabato 6 maggio 2023. Il concerto di Lazza è sold out.

Lazza a Bologna, scaletta concerto all’Unipol Arena, 6 maggio 2023

A seguire potete leggere la scaletta del concerto di Lazza, in partenza alle 21.

Ouverture

Molotov

Bugia

Gigolò

Netflix

Re Mida

S!r!

Jefe

Porto Cervo

Chiagne

Zonda

Topboy

Gucci Ski Mask

Sogni d’oro

J

Alibi

Puto

Nessuno

24H

Senza rumore

Nulla di

Catrame

Morto mai

Piove

La fine

Uscito di galera

Cenere

Ferrari RMX

Unipol Arena, Casalecchio di Reno, Bologna, come arrivare

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno:

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.