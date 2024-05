ANNA ha annunciato il nuovo singolo, BBE, con il featuring di Lazza, in uscita il 10 maggio 2024.

“BBE” (che sta per “Best Bitch Ever”) è un brano rap in cui il flow di ANNA è esplosivo come al solito e le sue rime, ironiche e dissacranti, parlano di una relazione amorosa di cui l’artista tiene le redini e le “catene”.

Si tratta della terza collaborazione tra i due colleghi dopo la hit “3 di Cuori”, uscita nel 2022 e certificata disco di Platino e “Fashion” (2023), brano di Drillionaire con Tony Effe e Benny Benassi, anche questo certificato Platino.

Il nuovo singolo conferma l’assoluta autenticità e “realness” di ANNA, in grado con la sua musica di catturare, come in uno scatto fotografico, l’immaginario giovanile. La cantante ha anche pubblicato di recente il brano “Vieni dalla Baddie (interlude)”, già tra i brani più ascoltati sulle piattaforme digitali, dopo che lo ‘spoiler’ aveva totalizzato milioni di visualizzazioni su TikTok Italia.

Dopo essere stata certificata come l’artista femminile più ascoltata in Italia nel 2023 su Spotify, il 2024 si è aperto in grande stile per l’artista con l’uscita del singolo “I Got It” e la collaborazione con la popolare etichetta americana Republic Records, “casa” di artisti come Nicki Minaj e Taylor Swift e che rappresenterà il progetto negli Stati Uniti.

Il tour 2024 di ANNA, date e città

Ecco il calendario con le date e le città dei tour di ANNA in partenza a inizio novembre da Napoli e con l’ultima tappa in programma a fine mese all’Atlantico di Roma.

Venerdì 8 novembre 2024 – Napoli, Casa della Musica

Venerdì 15 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia

Lunedì 18 novembre 2024 – Milano, Fabrique NUOVA DATA

Martedì 19 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Sabato 23 novembre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club

Mercoledì 27 novembre 2024 – Bologna, Estragon

Sabato 30 novembre 2024 – Roma, Atlantico